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Авария дня. В Башкирии водитель "Гранты" вылетел под встречный КамАЗ

Авария дня. В Башкирии водитель "Гранты" вылетел под встречный КамАЗ (3 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2021 11:45
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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В Туймазинском районе столкнулись "Лада Гранта" и встречный грузовик КамАЗ. 40-летний водитель легкового авто скончался до приезда скорой медицинской помощи.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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6  комментариев
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Олегbl4 2 часа назад
Что движет людьми в таких погодных и дорожных условиях идти на обгон,а "Гранта", как мне кажется, шла именно на обгон, в повороте
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RUSOFOB998LVL Час назад
Минус ватник, плюс к настроению
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580
Максим Максимов 2 часа назад
А вы говорите, что у нас в России нет летального оружия. Вот оно, и никакие Т-70, Т-80 или АРМАТА не нужны
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