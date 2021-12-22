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В Туймазинском районе столкнулись "Лада Гранта" и встречный грузовик КамАЗ. 40-летний водитель легкового авто скончался до приезда скорой медицинской помощи.
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