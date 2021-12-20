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На трассе под под Краснотурьинском 71-летний водитель Fiat Albea не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Один человек погиб.
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Пассажирка легкового авто, сидевшая сзади, от полученных травм погибла на месте, до приезда скорой. Ее мужа, водителя Fiat, госпитализировали, он умер в больнице. Также пострадал сын пожилой семейной пары, он сидел спереди.
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