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Авария дня. Пожилые супруги погибли в ДТП в Свердловской области

Авария дня. Пожилые супруги погибли в ДТП в Свердловской области (4 фото + 1 видео)

Автор:
20 декабря 2021 11:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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На трассе под под Краснотурьинском 71-летний водитель Fiat Albea не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Один человек погиб.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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6  комментариев
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Nemecdrive 2 часа назад
Ну вот куда с прицепом лететь? Тем более на такой дороге! Занос прицепом, который ещё и без тормозов... Ппц
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471
Krolev Час назад
Очень жаль. Любая неосторожность и ...
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1k
GoInDown Час назад
Шлллееееепппппп готовы, давай следующих....
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