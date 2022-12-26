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Водитель растерялся и сбежал: эффектный наезд на столб в Калининграде

Водитель растерялся и сбежал: эффектный наезд на столб в Калининграде

Автор:
26 декабря 2022 11:31
Сообщество : Аварии
Метки: Mercedes   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   
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В Калининграде водитель старенького «Мерседеса» на перекрёстке попытался проскочить на красный сигнал светофора, врезался в столб и упал на бок. Парень выбрался из автомобиля и убежал с места ДТП.

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Метки: Mercedes   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   
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1  комментарий
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Viktor 53 минуты назад
Ага растерялся! А промилле(и) он свои по дороге не растерял?
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Олег

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