Водитель растерялся и сбежал: эффектный наезд на столб в Калининграде

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В Калининграде водитель старенького «Мерседеса» на перекрёстке попытался проскочить на красный сигнал светофора, врезался в столб и упал на бок. Парень выбрался из автомобиля и убежал с места ДТП.
Спустя несколько часов водитель был установлен и привлечен к ответственности за нарушения. 20-летний автомобилист пояснил, что растерялся, поэтому покинул место ДТП.
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