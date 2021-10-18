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Во Владимире-Волынском на улице Зимновской водитель Mercedes не справился с управлением и сбил женщину. Пострадавшая умерла в реанимации, также погиб сам виновник ДТП.
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В автомобиле также находился 13-летний пассажир - сын водителя. Известно, что он получил только легкие травмы.
28-летнюю пострадавшую пытались спасти медики, но она умерла в больнице. У нее осталось трое детей: сыновья в возрасте 10 и 7 лет и дочь, которой не исполнилось и года.
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Жаль женщину, хотя ей теперь всё равно, детей вот кому поднимать?