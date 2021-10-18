FISHKINET
Сообщество Аварии 4893 поста • 478 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. Водитель Mercedes насмерть сбил женщину и погиб сам

Авария дня. Водитель Mercedes насмерть сбил женщину и погиб сам (3 фото + 1 видео)

Автор:
18 октября 2021 11:35
Сообщество : Аварии
Метки: Mercedes   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
1059
3
1
Во Владимире-Волынском на улице Зимновской водитель Mercedes не справился с управлением и сбил женщину. Пострадавшая умерла в реанимации, также погиб сам виновник ДТП.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Mercedes   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
728
Darki 2 часа назад
Новость хуже некуда(
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
djinn 2 минуты назад
если приглядеться, водитель вылетает и бьется башкой об знак ограничения скорости 40км.ч- символично
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
ЕвгенийДончак 38 минут назад
Женщину жалко, а водила красивый пируэт исполнил - я думал что он вообще в космос улетит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Игорь 2 часа назад
Вот ссука, хорошо что сдох там же. А то обычно бывает что ни царапины у твари, зато нормальный человек который совсем не при делах - пострадал.
Жаль женщину, хотя ей теперь всё равно, детей вот кому поднимать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Shade116 2 часа назад
Только одно слегка успокаивает, что сам водятел откинулся. Как же жаль девочку, а дети?? С кем они, как они??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Учеба на удаленке: чем обернулась мечта всех подростков Учеба на удаленке: чем обернулась мечта всех подростков Авария дня. Молодая девушка погибла в ДТП в центре Рязани Авария дня. Молодая девушка погибла в ДТП в центре Рязани Авария дня. Страшное ДТП с возгоранием в Зеленограде Авария дня. Страшное ДТП с возгоранием в Зеленограде Авария дня. Муж и жена погибли под Краснодаром Авария дня. Муж и жена погибли под Краснодаром Авария дня. В Рязанской области погиб лишенный прав автомобилист Авария дня. В Рязанской области погиб лишенный прав автомобилист Авария дня. Момент смертельного ДТП с мотоциклистом в Тольятти Авария дня. Момент смертельного ДТП с мотоциклистом в Тольятти
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1811720



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Весёлые и редкие фото знаменитых актеров
1
30
Весёлые и редкие фото знаменитых актеров
Откуда у всех генералов Северной Кореи так много медалей, если они нигде не воевали с 1950-х годов?
3
245
Откуда у всех генералов Северной Кореи так много медалей, если они нигде не воевали с...
Набирающие популярность в сообществах
Самый дорогостоящий нападающий в мире готов на все ради перехода в «Реал»
0
7
Самый дорогостоящий нападающий в мире готов на все ради перехода в «Реал»
Почему никто не дозвонился до чиновников Выборгского района? Жрут так, аж за ушами трещит
0
13
Почему никто не дозвонился до чиновников Выборгского района? Жрут так, аж за ушами трещит
Oukitel WP17: смартфон со стильным дизайном и камерой ночного видения
Oukitel WP17: смартфон со стильным дизайном и камерой ночного видения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Фотошоп! Во-первых: без ушанки, а во-вторых медведи не пьют пиво - только водку!
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#как приготовить#факты#грибная икра#СССР#подборка#блины#кино#панкейк#комментарии
#вкусно#Рецепт#быстро и вкусно#грибы#Разное#история#животные#люди#познавательно#новости
#фото#интересно#икра#фотографии#прикол#страна#картинки#мука#в мире#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться