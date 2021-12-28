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Дороже самого грузовика: на 60-летний ГАЗ-53 всё ещё можно купить новую кабину

Дороже самого грузовика: на 60-летний ГАЗ-53 всё ещё можно купить новую кабину (3 фото)

Автор:
28 декабря 2021 14:12
Сообщество : Автомир
Метки: ГАЗ   авто   автомир   автомобили   газ 53   грузовик   кабина   
903
3
Официальный дилер ГАЗ всё еще продаёт новые кабины, предназначенные для грузовиков ГАЗ-53. Выпускали это транспортное средство с 1961 по 1993 год.

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Метки: ГАЗ   авто   автомир   автомобили   газ 53   грузовик   кабина   
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5  комментариев
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27k
Мойша Час назад
Вообще-то по машиностроительным стандартам запчасти для аппаратов должны выпускаться в течении 14 лет после снятия с производства.
В данном случае до 2007 г.
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23k
Сибиряк 7 минут назад
дайте 2!
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10k
Seledochnik Полчаса назад
Новость совсем не новость по сути. Уже давно используется подобная схема по восстановлению коробок, редукторов и мостов на грузовики, а так же детали тормозной системы.
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19k
Luc72 Полчаса назад
За такие цены пусть "консервируют" их дальше.
А так, 53-их полно в глубинке, в сельской местности, рабочих лошадок, этим летом на лесопилке был, дрова возит по клиентам, 66-й в лес за бревнами и поленьями, и по клиентам тоже, но сука высокая она, аж пипец, грузить задолбаешься, не то что 53
.
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