Дороже самого грузовика: на 60-летний ГАЗ-53 всё ещё можно купить новую кабину

Серийное производство грузовой модели ГАЗ-53 стартовало в 1961 году, но купить кабину на нее можно по сей день. Реализацией такого необычного товара занимается официальный дилер «Группы ГАЗ» – компания «Луидор».



Фирма раскрыла список комплектующих, в числе которых была обнаружена кабина, а также передняя часть кузова ГАЗ-53 с капотом, бампером и головной оптикой.



Цены на кабину на сайте не указаны. Маловостребованные на сегодняшний день детали поставляются клиентам только по предзаказу.