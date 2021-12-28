Дороже самого грузовика: на 60-летний ГАЗ-53 всё ещё можно купить новую кабину

903
3
Официальный дилер ГАЗ всё еще продаёт новые кабины, предназначенные для грузовиков ГАЗ-53. Выпускали это транспортное средство с 1961 по 1993 год.
Серийное производство грузовой модели ГАЗ-53 стартовало в 1961 году, но купить кабину на нее можно по сей день. Реализацией такого необычного товара занимается официальный дилер «Группы ГАЗ» – компания «Луидор».
Фирма раскрыла список комплектующих, в числе которых была обнаружена кабина, а также передняя часть кузова ГАЗ-53 с капотом, бампером и головной оптикой.
Цены на кабину на сайте не указаны. Маловостребованные на сегодняшний день детали поставляются клиентам только по предзаказу.
Фирма раскрыла список комплектующих, в числе которых была обнаружена кабина, а также передняя часть кузова ГАЗ-53 с капотом, бампером и головной оптикой.
Цены на кабину на сайте не указаны. Маловостребованные на сегодняшний день детали поставляются клиентам только по предзаказу.
Впрочем, по оценкам специалистов, за пассажирскую кабину раритетного советского автомобиля могут просить около 120 тысяч рублей, а за переднюю часть – порядка 80 тысяч рублей. Для сравнения, сама машина на вторичном рынке стоит от 100 до 140 тысяч рублей в зависимости от состояния.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Польше нашли редкую «Волгу» с дизельным двигателем
- ГАЗ-М73 «Украинец»: полноприводный автомобиль для сельских механизаторов, который так и не стал серийным
- В Германии на продажу выставили 90-летнюю военную «Полуторку»
- Малоизвестный пятиосный грузовик Eisenhauer с двумя двигателями
- Индонезийские кастомайзеры где-то нашли 21-ю «Волгу» и пилят ее потихоньку
25
Понравилось25
Новости партнёров
В данном случае до 2007 г.
А так, 53-их полно в глубинке, в сельской местности, рабочих лошадок, этим летом на лесопилке был, дрова возит по клиентам, 66-й в лес за бревнами и поленьями, и по клиентам тоже, но сука высокая она, аж пипец, грузить задолбаешься, не то что 53.