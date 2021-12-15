ГАЗ-3102 «Волга» для мелкой партийной элиты — символ классового неравенства советского общества

Все изменилось с распадом СССР. После выхода ГАЗ-3102 в свободную продажу выяснилось, что на автомобиль имеется не слишком большой, но устойчивый спрос. Стоимость «элитной» Волги относительно других отечественных автомобилей была все еще высока, хотя и значительно ниже чем у иномарок аналогичного класса. При этом качество и надежность говорили не в пользу горьковской машины.



Как бы то ни было работа по устранению недостатков велась постоянно. К 1992 году форкамерно-факельный ЗМЗ-4022.10, который так и не смогли довести до ума, постепенно уступил свое место проверенному ЗМЗ-402. Кроме того с 1994 года в небольших количествах машину стали оснащать 16-клапанным ЗМЗ-406 с инжекторной системой питания. В том же году появились 5-ступенчатая коробка передач и новый задний мост. Двумя годами позднее немного подновили дисковую тормозную систему, применив более современные суппорты с плавающей скобой. Все эти действия возымели положительный эффект и спрос на ГАЗ-3102 значительно вырос. Если в советские времена машина выпускалась тиражом в 2-3 тысячи единиц в год, а в середине 90-х по 4-6 тысяч, то к концу десятилетия удавалось реализовывать по 16 тысяч автомобилей в год.



В 2003 году произошла еще одна существенная модернизация. Бесшкворневая передняя подвеска, которую планировалось внедрить еще с самого начала, в новом веке наконец-то нашла свое место. В довесок к ней для задней оси шел стабилизатор поперечной устойчивости. На этом потенциал шасси ведущее свою родословную с начала 60-х был окончательно исчерпан.