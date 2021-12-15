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ГАЗ-3102 «Волга» для мелкой партийной элиты — символ классового неравенства советского общества

ГАЗ-3102 «Волга» для мелкой партийной элиты — символ классового неравенства советского общества (11 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2021 09:55
Сообщество : Автомир
Метки: ГАЗ   ГАЗ Волга   авто   автомир   автомобили   газ 3102   советские автомобили   
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История создания ГАЗ-3102 изобилует чередой политических интриг, экономических проблем и половинчатых решений. Перспективная Волга задумывалась как автомобиль, который будет на ступеньку выше ГАЗ-24, а впоследствии его полностью заменит. Таким образом потребителям предлагался технически передовой, комфортабельный и престижный автомобиль, ничем не уступающий импортным аналогам.
К сожалению итоговый результат вышел совсем иным. Если номенклатура средней руки свой представительский автомобиль получила, то простые граждане остались ни с чем. Еще долго элитарная «тридцать первая» была предметом зависти и символом классового неравенства в позднем советском обществе.

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Метки: ГАЗ   ГАЗ Волга   авто   автомир   автомобили   газ 3102   советские автомобили   
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4  комментария
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cfhfwby 3 часа назад
Как была плохой машиной, так и осталась ею, даже, после внедрения всех "усовершенствований". Ну, не умеют наши делать хорошие автомобили, эпоха более или менее нормальных авто для своего времени, закончилась на 21 волге.
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Евгений Демидов 2 часа назад
Работал водителем на одной из первых 3102 с 406 двигателем. Стабильно примерно раз в одну-две недели с Нижнего Новгорода и с ЗМЗ прилетали в Новосиб спецы чтобы чинить её. Шеф мой тогда просто негодовал что купили сей эспериментальный и сырой экземпляр.
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