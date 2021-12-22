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Водители Крайнего Севера: подборка тяжелой техники в суровых условиях

Водители Крайнего Севера: подборка тяжелой техники в суровых условиях (57 фото)

Автор:
22 декабря 2021 10:33
Сообщество : Автомир
Метки: Россия   авто   автомир   автомобили   водитель   грузовик   зимник   крайний север   мерзлота   
980
57
Грузоперевозки на Крайнем Севере требует особых навыков и мужества. Здесь 70% дорог приходится на зимники, а Зимой в некоторых регионах температура часто опускается до –60 С°. Вашему вниманию большая коллекция фотографий различных тяжелых машин.
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Метки: Россия   авто   автомир   автомобили   водитель   грузовик   зимник   крайний север   мерзлота   
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15  комментариев
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2k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 2 часа назад
Расскажите им как офисный планктон жалуется на тяжелые условия труда!
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2k
Аркадий 3 минуты назад
От работенка у людей, жесть!!!
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5
Юрий 18 минут назад
Если честно то восторгаться творящимся там [мат] глупо.Дорога по льду который может треснуть и разойтись в любую секунду ,отсутствие нормальных по суше и один единственный погрузчик на фото говорят о реальном дурдоме на Севере.Можно отрицать это героизмом,но если посмотреть на ту же географически расположенную Аляску где такого на многочисленных дорогах практически нет то можно сразу сделать определённый вывод согласно известной русской пословице про две беды.
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29k
LEPA Полчаса назад
Титановые просто мужики! И одновременно,заложники ситуации,когда из за любой технической и не только хни,можно замёрзнуть насмерть.

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13k
Вася 39 минут назад
б.ля я замёрз пока посмотрел
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25k
Федор 41 минуту назад
Это пипец! Нет слов. Дальномеры реально вырубают из льда! Слышал конечно о трудностях передвижения на крайнем севере, по одному на трассу не выходить, запас топлива обязателен, доппечка, двойные стекла и т.д. Но это полный трэш, снимаю шляпу перед героями)
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2k
Андрей Сенькив 45 минут назад
"Гвозди бы делать из этих людей.
не было б крепче на свете гвоздей..." (с)
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−10
Thomsen 51 минуту назад
Дааа, теперь я представляю, как выглядит секс со Снежной королевой...
Париж-Дакар - просто мажорные покатушки по пляжу.
Это п...ц. Пожалуй, эти мужики посуровее и покруче челябинских будут. Это вам не писсуар струёй разрезать.
Снимаю шляпу.
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11k
Александр Час назад
Не позавидуешь.
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5k
SuperTroll Час назад
Грузовики реально потом вырубают изо льда что бы вытащить? Ледяной ад
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