Водители Крайнего Севера: подборка тяжелой техники в суровых условиях

980
57
Грузоперевозки на Крайнем Севере требует особых навыков и мужества. Здесь 70% дорог приходится на зимники, а Зимой в некоторых регионах температура часто опускается до –60 С°. Вашему вниманию большая коллекция фотографий различных тяжелых машин.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Два грузовика в одной машине: история безумного "Сиама" из Голландии
- Diamond-T — надёжный но неторопливый грузовик оказавшийся на обочине истории
- Berliet T100 — грузовик-гигант из Франции
- Редкий «поляк» в СССР: автомастерская «Ельч»-574
- Интересный ретро-самосвал для доставки угля в частные дома
35
Понравилось35
Новости партнёров
не было б крепче на свете гвоздей..." (с)
Париж-Дакар - просто мажорные покатушки по пляжу.
Это п...ц. Пожалуй, эти мужики посуровее и покруче челябинских будут. Это вам не писсуар струёй разрезать.
Снимаю шляпу.