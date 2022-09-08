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Абсолютно новый 36-летний ГАЗ-52 без пробега продают за 10 миллионов рублей

Абсолютно новый 36-летний ГАЗ-52 без пробега продают за 10 миллионов рублей

Автор:
08 сентября 2022 14:51
Сообщество : Автомир
Метки: ГАЗ   ГАЗ-52   авто   автомир   автомобили   грузовик   капсула времени   продажа авто   
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В Тольятти выставили на продажу новый ГАЗ-52, который 36 лет простоял в ангаре. Грузовик не эксплуатировался и находится в идеальном состоянии.
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Источник:

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Метки: ГАЗ   ГАЗ-52   авто   автомир   автомобили   грузовик   капсула времени   продажа авто   
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10  комментариев
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1k
Бэмсяра Час назад
как бы его не хранили, но за 10 лет явно ко всем резинкам, патрубкам и тд придет в гости сибирский пушной лис)
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4k
SR 10 минут назад
Можно и за 100 лямов продавать... А по факту, и даром не нужен этот металлолом.
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Трям 42 минуты назад
продаЮТ и продаЛИ - разница 7 лямов!
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Лан не урчи

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