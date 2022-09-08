Абсолютно новый 36-летний ГАЗ-52 без пробега продают за 10 миллионов рублей

516
23
В Тольятти выставили на продажу новый ГАЗ-52, который 36 лет простоял в ангаре. Грузовик не эксплуатировался и находится в идеальном состоянии.
На Авто.ру выставили на продажу необычную «капсулу времени» — грузовой ГАЗ 52-04. Продавец утверждает, что с момента сборки грузовик проехал только 22 километра и по сути пребывает в состоянии нового. Расстаться с автомобилем он готов за 10 миллионов рублей, так как считает, что автомобиль должен стать частью музея или тематической коллекции.
По данным продавца, грузовик всё это время провёл на хранении в ангаре в законсервированном состоянии. За 36 лет у ГАЗ-52 открывали только водительскую дверь и капот: всё остальное сохранило заводские пломбы.
×
×
Дополнительными доказательствами аутентичности автомобиля должны служить заводские этикетки, элементы упаковки (в подвеске и подкапотном пространстве), а также полный комплект ключей и документов. Кроме того, грузовик сохранил штатные покрышки и сухозаряженный аккумулятор того же 1986 года производства. «Капсула времени» укомплектована штатным для этой модификации 75-сильным шестицилиндровым мотором объёмом 3,5 литра.
Автомобиль находится в Тольятти, но продавец готов взять на себя доставку редкого экземпляра по России.
Грузовики ГАЗ-52 редкостью не считаются: за время производства с 1964 по 1993 год в Нижнем Новгороде собрали более миллиона экземпляров. Однако модификация 04 выпускалась не так долго — с 1975 по 1989 год.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Зарубежные аналоги советской «Шишиги»
- ГАЗ-66 в красочной зарубежной рекламе всесоюзного объединения «Автоэкспорт»
- Дороже самого грузовика: на 60-летний ГАЗ-53 всё ещё можно купить новую кабину
- Почти новый ГАЗ-31105 «Волга» с двигателем Chrysler выставили на продажу в Ингушетии
- 42-летнюю «Волгу» с минимальный пробегом хотят продать за внушительную сумму
Новости партнёров