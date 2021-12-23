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«Дорожный санитар» на Bentley зарабатывает на невнимательных водителях

«Дорожный санитар» на Bentley зарабатывает на невнимательных водителях (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 декабря 2021 09:20
Сообщество : Автомир
Метки: Bentley   авто   автомир   автомобили   автоподстава   видео   санитар   учитель на дороге   
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Владелец нескольких премиальных автомобилей Bentley "наказывает" невнимательных водителей грузовиков и зарабатывает на этом неплохие деньги. Автостраховщики призывают полицию обратить внимание на этого "автоподставщика".

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Метки: Bentley   авто   автомир   автомобили   автоподстава   видео   санитар   учитель на дороге   
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2k
ProstoBoBka Час назад
Ездите по ПДД и все будет хорошо! В ПДД все четко написано, не надо управлять авто ПДД, которые только в твоей голове! Если бы водитель газельки ехал по ПДД, "подставщику" он был бы не интересен. Не смог с первого раза перестроиться в крайний правый для съезда, еще круг сделай по кольцу. Но нет, поворотник включил и думает что он прав... и вперед.
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3k
Gelosum 47 минут назад
Не понимаю, почему нарушителя называют - невнимательный, а тот кто соблюдает ПДД - автоподставщик. Изначально делая акцент, на то, что на бентли делает не правильно. А нарушитель, типа, жертва. Если б таких на бентли было бы половина, то исчезли бы не внимательные. Как бы нам всем это и нужно...

П.С. у меня, лично, примерно 50-60 ДТП (за последние лет 5 - авто позволяет) про заработок - херня. На вопрос "для чего" - отвечу: у каждого водителя есть желание въе.бать наглеца или не пустить, я себя в этом не сдерживаю, авто позволяет. С газелью, жигулями, бусами... я бы не бодался. Только те кто нагло ведут себя на дороге и то зависит от настроения и свободного времени. Должно быть все ювелирно - мелкие царапины, мелкие вмятины... Тут я как вижу (некоторых санитаров) - не понимаю, зачем так травмировать свои авто и еще с такими опонентами, на дороге полно новых, понтовых авто которые ездят наплевательски, у которых от касания - бампера срывает и крылья с дверями загибаются. При этом у меня царапина на резиновом молдинге...
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457
Andy Gelosum Полчаса назад
50-60 ДТП за 5 лет? Да Вы, батенька, водить-то абсолютно не умеете.
Вон с дороги!
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13k
Вася 2 часа назад
бэнтлишмэнтли.. странно, что не сожгли ещё
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