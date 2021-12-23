«Дорожный санитар» на Bentley зарабатывает на невнимательных водителях

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Владелец нескольких премиальных автомобилей Bentley "наказывает" невнимательных водителей грузовиков и зарабатывает на этом неплохие деньги. Автостраховщики призывают полицию обратить внимание на этого "автоподставщика".
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П.С. у меня, лично, примерно 50-60 ДТП (за последние лет 5 - авто позволяет) про заработок - херня. На вопрос "для чего" - отвечу: у каждого водителя есть желание въе.бать наглеца или не пустить, я себя в этом не сдерживаю, авто позволяет. С газелью, жигулями, бусами... я бы не бодался. Только те кто нагло ведут себя на дороге и то зависит от настроения и свободного времени. Должно быть все ювелирно - мелкие царапины, мелкие вмятины... Тут я как вижу (некоторых санитаров) - не понимаю, зачем так травмировать свои авто и еще с такими опонентами, на дороге полно новых, понтовых авто которые ездят наплевательски, у которых от касания - бампера срывает и крылья с дверями загибаются. При этом у меня царапина на резиновом молдинге...
Вон с дороги!