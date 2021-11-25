Мужчина не пожалел свой автомобиль, чтобы остановить водителя, потерявшего сознание за рулем

На кадрах видно, что Volkswagen Polo сначала уходит правее, из полосы на обочину, а затем вовсе съезжает на прилегающий к трассе газон. При этом скорость машина не снижает.



Водителю повезло, что рельеф около дороги оказался ровным, на пути не было ни отбойников, ни столбов, ни других участников движения. Через несколько десятков метров Volkswagen возвращается на асфальт. Понимая, что он может стать причиной серьёзной аварии, один из водителей подставил на траекторию Polo свой автомобиль.



Столкновение было несильным, и его хватило, чтобы неуправляемый автомобиль остановился.