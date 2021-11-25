Мужчина не пожалел свой автомобиль, чтобы остановить водителя, потерявшего сознание за рулем

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Все мы знаем, что автомобильные аварии могут быть опасными для жизни. Но что, если я скажу вам, что столкновение двух автомобилей может спасти жизнь? Вы не поверите, пока не посмотрите это видео. Мужчина из Нидерландов пожертвовал своей машиной, чтобы спасти жизнь другого водителя!
Видеорегистратор запечатлел потерявшую управление на трассе легковушку. Один из водителей не пожалел собственный автомобиль и подставил его, чтобы остановить опасный Volkswagen. Как гласит описание к ролику, у его водителя случился приступ за рулём.
На кадрах видно, что Volkswagen Polo сначала уходит правее, из полосы на обочину, а затем вовсе съезжает на прилегающий к трассе газон. При этом скорость машина не снижает.
Водителю повезло, что рельеф около дороги оказался ровным, на пути не было ни отбойников, ни столбов, ни других участников движения. Через несколько десятков метров Volkswagen возвращается на асфальт. Понимая, что он может стать причиной серьёзной аварии, один из водителей подставил на траекторию Polo свой автомобиль.
Столкновение было несильным, и его хватило, чтобы неуправляемый автомобиль остановился.
Водителю повезло, что рельеф около дороги оказался ровным, на пути не было ни отбойников, ни столбов, ни других участников движения. Через несколько десятков метров Volkswagen возвращается на асфальт. Понимая, что он может стать причиной серьёзной аварии, один из водителей подставил на траекторию Polo свой автомобиль.
Столкновение было несильным, и его хватило, чтобы неуправляемый автомобиль остановился.
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Отлично рассчитал и дистанцию и направление удара.
А вот пожылых водителей здесь прям полно, очень много и не раз засыпают на дороге итд ))