FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8025 постов • 1256 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Новости со всего Мира 
Мужчина не пожалел свой автомобиль, чтобы остановить водителя, потерявшего сознание за рулем

Мужчина не пожалел свой автомобиль, чтобы остановить водителя, потерявшего сознание за рулем (2 фото + 1 видео)

Автор:
25 ноября 2021 15:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: авто   автомир   автомобили   взаимовыручка   видео   помощь   потерял сознание   
391
2
1
Все мы знаем, что автомобильные аварии могут быть опасными для жизни. Но что, если я скажу вам, что столкновение двух автомобилей может спасти жизнь? Вы не поверите, пока не посмотрите это видео. Мужчина из Нидерландов пожертвовал своей машиной, чтобы спасти жизнь другого водителя!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: авто   автомир   автомобили   взаимовыручка   видео   помощь   потерял сознание   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Mowgley Час назад
Молодец мужик
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
637
vijilante 13 минут назад
Мастер, ничего не скажешь.
Отлично рассчитал и дистанцию и направление удара.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
267
Arti Полчаса назад
Много лет живу в голландии, и до сих пор поражаюсь культуре вождения. здесь на выжшем уровне.
А вот пожылых водителей здесь прям полно, очень много и не раз засыпают на дороге итд ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27
Golos Полчаса назад
Хочется думать что спас хорошего человека, но молодец полюбому, спас других которые могли попасть в аварию из за него.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27
Golos Константин 2 минуты назад
А ты адекватен, написанный текст понимаешь? У меня написано "молодец полюбому", а потом -хочется верить. Ну похоже тебе лишь бы вякнуть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
иванов дмитрий Час назад
автостраховка ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
tamin Час назад
А знаете, почему у на так делать не будут? Подумают что пьяный а ради пьяного никто не будет подиавлять тачку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21
Raingold Fischer tamin Час назад
Лишь бы что-то ляпнуть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27
Golos tamin Полчаса назад
Ну пьяный ты, но по кликухе-нику похоже что ты- это теперь лицо без национальности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Чем отличаются миротворцы от военных, и чем занимаются Чем отличаются миротворцы от военных, и чем занимаются Удлиненный и бронированный: президент Франции получил новый кроссовер DS7 Crossback Удлиненный и бронированный: президент Франции получил новый кроссовер DS7 Crossback Широкий и низкий DeLorean в стиле киберпанк с выставки SEMA 2021 Широкий и низкий DeLorean в стиле киберпанк с выставки SEMA 2021 Рестомод Chevrolet Corvette — классический внешний вид с современными обновлениями Рестомод Chevrolet Corvette — классический внешний вид с современными обновлениями Эстонцы оживили старенькую «Ниву», простоявшую под открытым небом около 10 лет Эстонцы оживили старенькую «Ниву», простоявшую под открытым небом около 10 лет Такси на танке: веселые и уникальные поездки, но не самые плавные Такси на танке: веселые и уникальные поездки, но не самые плавные
Лан не урчи

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

340567



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Это были лихие 90-е: нетипичные фотографии того неоднозначного времени
3
203
Это были лихие 90-е: нетипичные фотографии того неоднозначного времени
В Германии националисты поставили на место мигрантов, не пустивших немца в свое кафе
2
196
В Германии националисты поставили на место мигрантов, не пустивших немца в свое кафе
Набирающие популярность в сообществах
Вакцинация на Лобном месте
0
23
Вакцинация на Лобном месте
Молоко: когда хочется, но нельзя
0
9
Молоко: когда хочется, но нельзя
Чем отличаются миротворцы от военных, и чем занимаются
Чем отличаются миротворцы от военных, и чем занимаются
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Я своего рода тоже художник
0
0

Лучшие демотиваторы
А ещё они называли тебя дранной шкурой
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#ватермарк#дтп#кино#автомобили#Жизнь#приколы#в мире#кулинария
#фото#животные#люди#картинки#подборка#автомир#фильм#сша#еда#шоу бизнес
#интересно#факты#история#новости#Россия#Ynews#аварии#авто аварии#забавно#интересное

На что жалуетесь?

Вернуться