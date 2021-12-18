На трассе под Ярославлем перевернулся автобус с детьми

Авария произошла рано утром на 190 километре трассы М-8 в Ростовском районе. Автобус направлялся в подмосковный Солнечногорск - там у школьников 10-12 лет должны были проходить соревнования.





В ходе ДТП пострадали 13 человек. К счастью, серьёзно никто не пострадал. Водителя получил перелом руки, а 12 детей отделались ссадинами и ушибами. Всех доставили в больницу. Всего в автобусе находилось 14 детей и 6 взрослых.