На трассе под Ярославлем перевернулся автобус с детьми

К счастью, обошлось без жертв.
Авария произошла рано утром на 190 километре трассы М-8 в Ростовском районе. Автобус направлялся в подмосковный Солнечногорск - там у школьников 10-12 лет должны были проходить соревнования.
В ходе ДТП пострадали 13 человек. К счастью, серьёзно никто не пострадал. Водителя получил перелом руки, а 12 детей отделались ссадинами и ушибами. Всех доставили в больницу. Всего в автобусе находилось 14 детей и 6 взрослых.
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Авария произошла из-за лесовоза, «потерявшего» по дороге прицеп, из которого прямо перед автобусом посыпались брёвна.
«По предварительной информации, при движении у грузового автомобиля КАМАЗ, перевозившего лес, отцепился прицеп и рассыпались бревна, в результате чего произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes, в котором ехали на соревнования дети», - сообщили в МЧС.
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