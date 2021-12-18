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На трассе под Ярославлем перевернулся автобус с детьми

На трассе под Ярославлем перевернулся автобус с детьми (4 фото + 1 видео)

Автор:
18 декабря 2021 10:33
Сообщество : Аварии
Метки: авария   видео   дети   лесовоз   мчс   ярославская область   
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К счастью, обошлось без жертв.

Авария произошла рано утром на 190 километре трассы М-8 в Ростовском районе. Автобус направлялся в подмосковный Солнечногорск - там у школьников 10-12 лет должны были проходить соревнования.


В ходе ДТП пострадали 13 человек. К счастью, серьёзно никто не пострадал. Водителя получил перелом руки, а 12 детей отделались ссадинами и ушибами. Всех доставили в больницу. Всего в автобусе находилось 14 детей и 6 взрослых.

Авария произошла из-за лесовоза, «потерявшего» по дороге прицеп, из которого прямо перед автобусом посыпались брёвна.


«По предварительной информации, при движении у грузового автомобиля КАМАЗ, перевозившего лес, отцепился прицеп и рассыпались бревна, в результате чего произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes, в котором ехали на соревнования дети», - сообщили в МЧС.

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Метки: авария   видео   дети   лесовоз   мчс   ярославская область   
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913
Герасим 2 часа назад
А, это всё от нашего исконно русского раздолбайства! Как-нито доедем! Авось не отвалится!
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90
Старый Dead 38 минут назад
*Водителя получил перелом руки*
Насяльника - что по русскому языка в школе получил?
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29k
Snork Snorkoff Час назад
А ктонть может объяснить зачем там на морозе стол с ноутбуком стоит?
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2k
Роман Гамзалиев 2 часа назад
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16k
scorpick 2 часа назад
Пункт назначения прям. Хорошо, что в жизни не как в кино.
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482
SHAGREEN 2 часа назад
Слава богу.
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3k
Евгений 2 часа назад
Во блин. Поворот не в туда
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