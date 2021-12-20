Пацан стой! Водитель автобуса сбил ребенка в Иркутской области

Мать ребенка пишет: "До каких пор водители автоколоны 1948 будут летать как угорелые на пешеходах, после того как водитель на пешеходе сбил моего ребёнка, он даже не подошёл сразу, после того как люди начали кричать, он подошёл и сказал что не заметил нас на пешеходе. Сколько будет твориться этот беспредел."

2021-12-20T13:10:57+03:00