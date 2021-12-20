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Пацан стой! Водитель автобуса сбил ребенка в Иркутской области

Пацан стой! Водитель автобуса сбил ребенка в Иркутской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 декабря 2021 13:10
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   автобус   видео   дети   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В Ангарске водитель автобуса совершил наезд на 7-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулироемому пешеходному переходу вместе со своей матерью. Ребенок получил травму ноги.

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Метки: аварии   авто   автобус   видео   дети   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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41k
dima423 3 часа назад
Б*ять про водилу молчу тут все ясно... но мамаша то совсем епанутая чтоль? берет и толкает фактически ребенка под несущийся автобус...
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6k
Александр Зотов 8 минут назад
Мать ребенка
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кукушка блд, за руку вести надо!
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159
Бармалей 12 минут назад
Как же это задолбало! Идиоты пешеходы толпами!
Написано же в правилах, самому тупому должно быть понятно:
4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

УБЕДЯТСЯ, ЧТО ПЕРЕХОД БУДЕТ ДЛЯ НИХ БЕЗОПАСЕН!!! Лять!
В каком месте эта дура убедилась, что переход будет безопасен?

Безопасность перехода это зона ответственности ПЕШЕХОДА!!

А что водитель? Что там полагается за "не уступил дорогу"?

КоАП РФ Статья 12.18. Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения

Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, - влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей.

2500 р - вот это его ответственность.

PS. Да я знаю, что у нас судебная практика такая, что раз управлял транспортным средством повышенной опасности то и засудят и посадят, и по ГК разведут водителя на деньги!
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2k
Sergius SPb 15 минут назад
Не такой он и "угорелый был"
Рег тоже перегородил видимость автобусу.
А что видел водило автобуса?
Видел первую группу которая перешла ПП и видимо решил, все никого больше нет, еду....
И пацан рванул внезапно.
И нет никаких светоотражателей на пешеходах.
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7k
Игорь 24 минуты назад
а ведь он с самого начала не хотел .......
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22k
Inter 2 часа назад
за руку сцука,за руку!!!!
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2k
sedoisever 2 часа назад
Бл..., не "ребёнок переходил вместе с матерью", а долбанутая мамашка, которую нужно лишать родительских прав, чуть не убила своего ребёнка!
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484
SHAGREEN 2 часа назад
Мамаша дебилка. Водила-бывший машинист бронепоезда?
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5k
SuperTroll 3 часа назад
Мне кажется или мамашка совсем ебобо? Ребенка, зимой, на пешеходнике надо держать просто железной хваткой
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