Пацан стой! Водитель автобуса сбил ребенка в Иркутской области

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В Ангарске водитель автобуса совершил наезд на 7-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулироемому пешеходному переходу вместе со своей матерью. Ребенок получил травму ноги.
Представитель компании-перевозчика сообщил, что данный водитель будет уволен с занимаемой должности.
Мать ребенка пишет: "До каких пор водители автоколоны 1948 будут летать как угорелые на пешеходах, после того как водитель на пешеходе сбил моего ребёнка, он даже не подошёл сразу, после того как люди начали кричать, он подошёл и сказал что не заметил нас на пешеходе. Сколько будет твориться этот беспредел."
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кукушка блд, за руку вести надо!
Написано же в правилах, самому тупому должно быть понятно:
4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
УБЕДЯТСЯ, ЧТО ПЕРЕХОД БУДЕТ ДЛЯ НИХ БЕЗОПАСЕН!!! Лять!
В каком месте эта дура убедилась, что переход будет безопасен?
Безопасность перехода это зона ответственности ПЕШЕХОДА!!
А что водитель? Что там полагается за "не уступил дорогу"?
КоАП РФ Статья 12.18. Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения
Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, - влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей.
2500 р - вот это его ответственность.
PS. Да я знаю, что у нас судебная практика такая, что раз управлял транспортным средством повышенной опасности то и засудят и посадят, и по ГК разведут водителя на деньги!
Рег тоже перегородил видимость автобусу.
А что видел водило автобуса?
Видел первую группу которая перешла ПП и видимо решил, все никого больше нет, еду....
И пацан рванул внезапно.
И нет никаких светоотражателей на пешеходах.