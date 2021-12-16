Дорожный «Санитар» из Курска и его свежее ДТП с Renault Duster

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Небезызвестный дорожный учитель из Курска по имени Сергей Беляев «Беляш» вновь устроил небольшое ДТП. В этот раз ему попался пожилой невнимательный водитель на Renault Duster.
Также, в отношении «Беляша» составили протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
Авторский пост
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Первое. Если дегенерат Беляш хочет учить всех ПДД - пусть идет работать в ДПС. Заниматься автоподставами для своего вонючего ютубканала - давно уголовку надо ввести за это.
Второе. С какого хрена водитель Дастера неправ?! Здесь явное сужение полос из двух в одну (за перекрестком). При отсутствии знаков движения по полосам в таких местах преимущество имеет тот, чья полоса продолжается. Визуально видно,что заканчивается крайняя правая полоса, на которой притаился ДеБиляш. Водитель Дастера как ехал по своей полосе - так и продолжает ни на миллиметр не смещаясь со своей полосы. ДеБиляш начиная с 23 секунды начинает маневр - медленно смещаясь в левую сторону (это хорошо видно по расстоянию до края проезжей части справа) и тупо таранит Дастера. Прежде, чем меня минусить и визжать про помеху справа - погуглите разборы таких ситуаций - убережете себя от неожиданных неприятностей.
Я конечно того кто обгонял не оправдываю. Там тоже олень. Ни "поворотника" не включил, ни полосу нужную заранее не занял. Однако козлик однозначно скорость стал увеличивать и свою телегу подставлять. И почему он до сих пор не инвалид? Ума не приложу. За такие регулярные подставы на этого "учителя" уже давно должен был найтись "завуч".
Другое дело, что страховка может поднять вопрос. По крайней мере у нас они такие вопросы поднимают. Если бы я себя так повел и дедок бы перестраивался с включенным поворотником (а не как здесь), то моя страховая могла бы попытаться это свести к обоюдке...
И еще одно НО.
Хорошо, мы всех учим правила соблюдать. Но почему тогда автор и учитель по совместительству отказывался выполнять законные требования сотрудника правоохранительных органов?
Подставщик, одним словом.
Ну а мусора - остаются мусорами. Они свою работу не выполняют, отсюда появаление на дорогах вот таких вот "подставщиков".
Зачем бить? Поясни.