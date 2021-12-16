FISHKINET
Сообщество Аварии 5107 постов • 486 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Дорожный «Санитар» из Курска и его свежее ДТП с Renault Duster

Дорожный «Санитар» из Курска и его свежее ДТП с Renault Duster (1 фото + 2 видео)

Автор:
16 декабря 2021 11:44
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мелкое дтп   санитар   учитель на дороге   
719
1
2
Небезызвестный дорожный учитель из Курска по имени Сергей Беляев «Беляш» вновь устроил небольшое ДТП. В этот раз ему попался пожилой невнимательный водитель на Renault Duster.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мелкое дтп   санитар   учитель на дороге   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
27
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
27  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Lovels Travel Час назад
Гаденыш, а не беляш.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55
Vladislav Grigorenko 2 минуты назад
Питор гнойный этот беляш, а не учитель. В высшей степени удивительно, как он ухитряется до сих пор ходить с нерасхлёстанным иплом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
DNK 43 минуты назад
Что вы здесь дебилов пиарите?
Первое. Если дегенерат Беляш хочет учить всех ПДД - пусть идет работать в ДПС. Заниматься автоподставами для своего вонючего ютубканала - давно уголовку надо ввести за это.
Второе. С какого хрена водитель Дастера неправ?! Здесь явное сужение полос из двух в одну (за перекрестком). При отсутствии знаков движения по полосам в таких местах преимущество имеет тот, чья полоса продолжается. Визуально видно,что заканчивается крайняя правая полоса, на которой притаился ДеБиляш. Водитель Дастера как ехал по своей полосе - так и продолжает ни на миллиметр не смещаясь со своей полосы. ДеБиляш начиная с 23 секунды начинает маневр - медленно смещаясь в левую сторону (это хорошо видно по расстоянию до края проезжей части справа) и тупо таранит Дастера. Прежде, чем меня минусить и визжать про помеху справа - погуглите разборы таких ситуаций - убережете себя от неожиданных неприятностей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
ss 51 минуту назад
Подставить на дороге можно хоть кого. Чем этот козёл и занимается. Такое должно быть наказуемо. Ведь понятно же, что козлик не случайно уже в который раз умышленно устраивает ДТП. Такое должно быть наказуемо так же, как и мошенничество.
Я конечно того кто обгонял не оправдываю. Там тоже олень. Ни "поворотника" не включил, ни полосу нужную заранее не занял. Однако козлик однозначно скорость стал увеличивать и свою телегу подставлять. И почему он до сих пор не инвалид? Ума не приложу. За такие регулярные подставы на этого "учителя" уже давно должен был найтись "завуч".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
dima423 57 минут назад
Ну явно же это чмо перестраивалось влево и задело дастер умышленно... Я так понял в данном случае его признали виновным в ДТП, но чтож отлично))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ал Час назад
Молодец, конечно, этот беляш. Но правила правилами, а ситуации бывают разные. И внутри дастера могло быть все что угодно: дедуле плохо стало, например, или еще что. Но, нет. Мы учителя.
И еще одно НО.
Хорошо, мы всех учим правила соблюдать. Но почему тогда автор и учитель по совместительству отказывался выполнять законные требования сотрудника правоохранительных органов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−77
Юрий Рыков Час назад
Доброго всем, такой вопрос: а сам этот учитель не попадает под нарушение? он мог предотвратить ДТП, явно видно из ролика, не предотвратил, преднамеренное ДТП. Значит обоюдка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Василий Час назад
ситуации бывают разные. придерживаюсь правила - сегодня я уступлю (даже если это bmw), завтра мне уступят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
119
zapisduny Час назад
Довыеживался провокатор плешивый. Он там уже всех затрахал. Чуть шухер начался сразу заскулил как девочка. Надеюсь с ним проведут воспитательную беседу и посадят на бутылку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Мистер Фикс 2 часа назад
Так его же вроде лишили прав
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Mowgley 2 часа назад
Этот говнюк беляш на зеленый специально не ехал, а медленно и расчетливо ловил невнимательного пенса. Не ехал, но и не дал перестроиться - ролик на Ютубе важнее взаимоуважения на дороге.
Подставщик, одним словом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
Показать ещё
Травля. Истории тех, кто не сломался Травля. Истории тех, кто не сломался Авария дня. Дорожный "учитель" устроил смертельное ДТП Авария дня. Дорожный "учитель" устроил смертельное ДТП В Красноярске водитель «Кайенна» решил самоутвердиться за счет женщины и спровоцировал столкновение В Красноярске водитель «Кайенна» решил самоутвердиться за счет женщины и спровоцировал столкновение Авария дня. Дорожный "учитель" спровоцировал серьезное ДТП в Анапе Авария дня. Дорожный "учитель" спровоцировал серьезное ДТП в Анапе Недоделанный «шашечник» на ВАЗе влетел в пассажирский автобус Недоделанный «шашечник» на ВАЗе влетел в пассажирский автобус В Набережных Челнах нашли дорожного "учителя", который устроил серьезное ДТП и скрылся В Набережных Челнах нашли дорожного "учителя", который устроил серьезное ДТП и скрылся
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1828020



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как сейчас выглядит и чем занимается модель, сыгравшая Т-Х в третьем "Терминаторе"?
1
73
Как сейчас выглядит и чем занимается модель, сыгравшая Т-Х в третьем "Терминаторе"?
Группа «Мираж»: грандиозный обман поклонников
6
154
Группа «Мираж»: грандиозный обман поклонников
Набирающие популярность в сообществах
Новый год — время креативных решений: забавные ситуации с ёлками
0
7
Новый год — время креативных решений: забавные ситуации с ёлками
Умелец из Барнаула превратил Nissan March в автомобиль-карету
0
6
Умелец из Барнаула превратил Nissan March в автомобиль-карету
«Глупые и необразованные». Собчак порассуждала об интеллекте россиян
«Глупые и необразованные». Собчак порассуждала об интеллекте россиян
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ну спасибо
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#картинки#приколы#Ynews#автомобили#новый год#дтп#подборка
#Юмор#интересно#люди#новости#юмора#Жизнь#кино#Россия#забавно#Москва
#ватермарк#прикол#факты#история#автомир#в мире#СССР#кот#сарказм#аварии

На что жалуетесь?

Вернуться