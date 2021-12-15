Когда все куда-то спешат: массовая авария в Кирове

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В центре Кирова на перекрестке произошло массовое ДТП. В нём приняли участие четыре автомобиля: Honda HR-V, Skoda, Ford и УАЗ.
В результате происшествия пассажир «Хонды» получил травмы
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