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Когда все куда-то спешат: массовая авария в Кирове

Когда все куда-то спешат: массовая авария в Кирове (3 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2021 13:27
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   массове дтп   проскакун   
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В центре Кирова на перекрестке произошло массовое ДТП. В нём приняли участие четыре автомобиля: Honda HR-V, Skoda, Ford и УАЗ.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   массове дтп   проскакун   
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3k
Евгений 2 часа назад
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Михаил Сметанкин Час назад
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10k
myymoo 2 часа назад
Лихо хондораст проскакивал.
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27k
EvilHomer 2 часа назад
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Вообще на красный летел.
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