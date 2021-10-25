Курский «санитар» и автомобилистка на белом BMW

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Дорожный учитель из Курска по прозвищу «Беляш», опубликовал видео своего нового ДТП. В этот раз ему не уступила женщина на кроссовере BMW.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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всем, кому я дал проехать в подобных ситуациях - проезжайте, мне не жалко.
быть вежливым на дороге легко и приятно
оговорюсь, может не все, но таких большинство
так что иногда таких надо спускать на землю
Самый прикол, что его тачка сильно пострадала. А у дамы даже бампер не отошел от крепления.
Надеюсь Гайцы глянут видео и накажут Его. За беспредел на дороге. Что это за СУДЬЯ Дред. Который и закон и судья.
Сомневаешься в своей вине? Ну так вызывай полицию! А вот не хочется, ой как не хочется вызывать... потому что прекрасно понимает свою вину. И начинается - мужья, зятья, дядья и знакомый участковый.
И если раньше можно было даже посочувствовать, то после такого убеждаешься, что это не беляш ее догнал, а карма...
На передаче выяснилось, что зачастую Сергей Беляев ездит за рулем со своим сыном. Ребенок сидит на переднем сиденье в бустере, но это не останавливает народного мстителя, он намеренно не уходит от ДТП и таранит машины.
Вам не страшно за жизнь своего ребенка? – спросила ведущая Юлия Барановская.
Хороший вопрос, боюсь я или не боюсь, мы все когда-то умрем, - ответил Сергей.
Психолог Ирина Богачек, присутствующая в студии, сказала, что может поставить «курскому санитару» как минимум три диагноза.
Когда я шла на эту передачу, думала, что увижу современного Робин Гуда, которым движет некая идея справедливости. В итоге я увидела застревающего психопата с двумя базовыми эмоциями: это отвращение, если кто-то делает не так, как это представлено в его картине мира – «фу, я вас презираю». Она сменяется гневом - «я тогда буду мстить людям и наказывать их».
Мы увидели агрессивного ребенка в возрастной фиксации 5-7 лет, - подытожила психолог. Это комплекс всемогущества, фантазм грандиозности.
Не ругать, а лечить надо человека, - вынес вердикт Гордон.
Головка у нее не крутится и лапка на педаль тормоза не жмет.