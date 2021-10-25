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Курский «санитар» и автомобилистка на белом BMW

Курский «санитар» и автомобилистка на белом BMW (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 октября 2021 12:09
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   круговое движение   учитель на дороге   
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Дорожный учитель из Курска по прозвищу «Беляш», опубликовал видео своего нового ДТП. В этот раз ему не уступила женщина на кроссовере BMW.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   круговое движение   учитель на дороге   
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56  комментариев
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4k
Максим 2 часа назад
Эх, столько роликов у него было приятных. Наказывали реально виновных. Но тут? Она же заканчивала маневр. Ну то есть тебе тупо не надо было топить, просто убери ногу с педали газа и все, проблем нет. Тут авария ради аварии.
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10k
Krapiv Секунду назад
спасибо всем, кто меня, водятла, в подобных ситуациях пропускал.
всем, кому я дал проехать в подобных ситуациях - проезжайте, мне не жалко.
быть вежливым на дороге легко и приятно
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455
Сигизмунд Лазаревич 4 минуты назад
Ущербный какой-то...
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3k
твёрдый троечник 5 минут назад
Сначала хотел тетку похвалить за желание культурно разобраться. Ну прощелкала она рега и не поняла где, а потом... Больной, абоссаный. Быдло с уклоном ауе.
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14k
эмосурикат прямоползающий 8 минут назад
интересно а что менты скажут, он то в неё [мат], когда она уже была на кольце по факту
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9k
Сергей Попов 10 минут назад
Пункт 10.1 регу, и в итоге обоюдка. Одна не убедилась в безопасности своего маневра (не успела его завершить) и не уступила дорогу, а второй имел возможность избежать столкновения, но предпочел догнать.
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99
Николай MG AdV 12 минут назад
знаете что, если каждый будет так подлавливать другого то никакой езды не получится, я понимаю еще откровенное хамство и принебрежение ПДД. П.С. и будешь так стоять у знака уступи часами, т.к. тока вылезешь и такие вот аборигены тебя сразу снесут!
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14k
эмосурикат прямоползающий 12 минут назад
больше чем дебилов на дороге не люблю учителей таких вот, просто потому что они намеренно устраивают дтп
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27k
Notan Blaine 21 минуту назад
Иногда жалеешь, что 90-е закончились, некоторых нужно лечить и наказывать не по закону. На видео видно, что специально не сбросил скорость, а наоборот продолжал ехать. Если его не научить, очень скоро он собьёт кого-нибудь или устроит дтп со смертельным исходом. Ну не может человек столько раз попадать в дтп случайно, он либо идиот, либо специально это делает.
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842
Hornet 36 минут назад
Обоюдка.
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87
eutace 44 минуты назад
а за оскорбления и угрозы автору видео стоило бы подать в суд на этих обезьян
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4k
Юрий Злой Час назад
как пешеход, по опыту скажу, чем дороже тачка, тем меньший шанс, что тебя пропустят, когда даже подходишь вот к переходу и уже одной ногой ступил так если едет опель, ауди, жигули 5-10ти летней давности, они начинают сбавлять ход, а едет бэха, крузак, мерс с большим количеством нулей, нагло прет, а бывает даже скорости прибавит, а если за рулем ов..цеё...б то вообще беда
оговорюсь, может не все, но таких большинство
так что иногда таких надо спускать на землю
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3k
Слава Андреев Час назад
Как достали эти блогеры. Ради лайков готовы тачки бить и народу нервы трепать. Если бы я, в таких ситуациях поступал как он, я бы каждый день на дороге ГАИ ждал и ОСАГО оформлял. ТК таких как на БМВ и не только на БМВ- миллионы на дороге.
Самый прикол, что его тачка сильно пострадала. А у дамы даже бампер не отошел от крепления.
Надеюсь Гайцы глянут видео и накажут Его. За беспредел на дороге. Что это за СУДЬЯ Дред. Который и закон и судья.
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10k
Кыся Час назад
А вот не жалко эту бабу. Да, не женщину, а бабу. Она женщиной была, пока группа поддержки не нарисовалась. Какого черта ты тогда за руль садишься, если ответственность не готова нести?!
Сомневаешься в своей вине? Ну так вызывай полицию! А вот не хочется, ой как не хочется вызывать... потому что прекрасно понимает свою вину. И начинается - мужья, зятья, дядья и знакомый участковый.
И если раньше можно было даже посочувствовать, то после такого убеждаешься, что это не беляш ее догнал, а карма...
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7k
Мистер Фикс Час назад
Сергей Беляев, который устраивает ДТП, пытаясь "наказать" нерадивых водителей, стал гостем программы «Мужское / Женское».

На передаче выяснилось, что зачастую Сергей Беляев ездит за рулем со своим сыном. Ребенок сидит на переднем сиденье в бустере, но это не останавливает народного мстителя, он намеренно не уходит от ДТП и таранит машины.
Вам не страшно за жизнь своего ребенка? – спросила ведущая Юлия Барановская.
Хороший вопрос, боюсь я или не боюсь, мы все когда-то умрем, - ответил Сергей.

Психолог Ирина Богачек, присутствующая в студии, сказала, что может поставить «курскому санитару» как минимум три диагноза.
Когда я шла на эту передачу, думала, что увижу современного Робин Гуда, которым движет некая идея справедливости. В итоге я увидела застревающего психопата с двумя базовыми эмоциями: это отвращение, если кто-то делает не так, как это представлено в его картине мира – «фу, я вас презираю». Она сменяется гневом - «я тогда буду мстить людям и наказывать их».
Мы увидели агрессивного ребенка в возрастной фиксации 5-7 лет, - подытожила психолог. Это комплекс всемогущества, фантазм грандиозности.

Не ругать, а лечить надо человека, - вынес вердикт Гордон.
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7k
Мистер Фикс 2 часа назад
какой же у него бонус-малус на осаго?
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7k
Лещ 2 часа назад
Не пойму, куда местные смотрят, давно бы уже убрали этого мудака с дороги...
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32
VanDeath Лещ Час назад
Слава закону у нас ЛГБТ парады запрещены, потому вы и не можете собраться и отоварить санитара
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2k
Nyash 2 часа назад
По правилам конечно бэха виновна. а по человечески оба барана.
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32
VanDeath Nyash Час назад
Ну так движение по проезжей части происходит в соответствии с пдд, а не человечностью
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5k
kleyman 2 часа назад
А разве не сам рег по сути аварию спровоцировал? Создалось по видео впечатление, что он специально газу подбавил, чтобы бэху догнать. Баба конечно по сторонам не смотрела, но ситуация очень спорная.
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40k
dima423 2 часа назад
давно пора в таких ситуация давать как минимум обоюдку... но по человечески я бы рега виновным признал)
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307
Knives22 dima423 49 минут назад
То есть выезжая на перекресток с круговым движением дамочка не была в состоянии обнаружить опасность и принять меры для предотвращения дтп.
Головка у нее не крутится и лапка на педаль тормоза не жмет.
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87
eutace dima423 37 минут назад
то есть если не успел затормозить то виноват? )) классно получается
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