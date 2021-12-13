В Магнитогорске полицейский подрезал автомобилиста, чтобы поговорить о правилах дорожного движения

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Полицейский на личном автомобиле «Киа» пытался заехать на перекресток с круговым движением, не уступив дорогу автору ролика. После этого сотрудник полиции устроил ликбез не пропустившему его водителю.
Присутствует ненормативная лексика!
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и ссыкливое "чётенада" понятно всем говорит - он знает за что его тормознули.
ему там никто не мешал ехать так, чтобы Киа нормально ехала. три ряда было.
но нет, надо было зажать Киа... в другой раз в табло получит.
8.2. Пропустить автомобили, которые едут по полосе, на которую нужно перестроиться.
8.3. Пропустить автомобили, которые перестраиваются на "Вашу" полосу.