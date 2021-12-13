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В Магнитогорске полицейский подрезал автомобилиста, чтобы поговорить о правилах дорожного движения

В Магнитогорске полицейский подрезал автомобилиста, чтобы поговорить о правилах дорожного движения (1 фото + 2 видео)

Автор:
13 декабря 2021 14:01
Сообщество : Автомир
Метки: аварии   авто   видео   дтп   конфликт на дороге   круговое движение   полицейский   учитель на дороге   
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Полицейский на личном автомобиле «Киа» пытался заехать на перекресток с круговым движением, не уступив дорогу автору ролика. После этого сотрудник полиции устроил ликбез не пропустившему его водителю.

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Метки: аварии   авто   видео   дтп   конфликт на дороге   круговое движение   полицейский   учитель на дороге   
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14  комментариев
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11k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
Заявление в УСБ - и полицай начинает принудительно изучать ПДД.
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31
zapisduny 12 минут назад
Такой маленький, а уже мусор!
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891
Алексей 54 минуты назад
аффцар, ездит как скот.
и ссыкливое "чётенада" понятно всем говорит - он знает за что его тормознули.
ему там никто не мешал ехать так, чтобы Киа нормально ехала. три ряда было.
но нет, надо было зажать Киа... в другой раз в табло получит.
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27k
EvilHomer 2 часа назад
Мусор не прав, его еб@ть не должно, кто в какой момент перестраивается с внутреннего на внешний - для съезда. Должен уступить в любом случае.
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7k
Игорь 2 часа назад
такого петушка надо сразу гнать из органов
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9k
кот базилий 2 часа назад
Быдляк ментовской - тупой и наглый.
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5k
SuperTroll 2 часа назад
Кому то очень жмут погоны
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8k
БарНалей 2 часа назад
При заезде на кольцо не всегда надо пропускать тех, кто уже двигается по кольцу. Для этого предусмотрены знаки, которых я не увидел. Может они и есть, но на видео не заметил.
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302
fda БарНалей 2 часа назад
Съезжать надо с кольца в правый ряд, не видно, включил ли рег. поворот, чтобы дать понять, куда движется. Многие считают, типа вдвоём впишемся направо в разных полосах и ладно, так сойдёт. А это неправильно, чего полиц-й начал выступать, непонятно.
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16
Олег П БарНалей 39 минут назад
Поддерживаю. Минусы ставят те, кто не ПДД руководствуется, а своими выдуманными правилами. пункты
8.2. Пропустить автомобили, которые едут по полосе, на которую нужно перестроиться.
8.3. Пропустить автомобили, которые перестраиваются на "Вашу" полосу.
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1k
Viktor 2 часа назад
Надеюсь этого быдлана уже пнули из полиции .
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3k
Горожанин 2 часа назад
Мразь, форму позорит. Вот что точно СК не должен пропускать.
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