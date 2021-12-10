Они нашли друг друга: ДТП из Тамбова

Дружба за которую не стыдно. Стронгли рекоменд к просмотру

В Сыктывкаре «Опель» столкнулся с такси и вылетел на тротуар

Авария дня. Не глядя на знаки

Авария дня. Серьёзная авария с пьяным водителем в Нижегородской области

Митсубиси перевернулся на крышу после столкновения с такси

Авария дня. Таксист с пассажирами попал в ДТП