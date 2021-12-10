Они нашли друг друга: ДТП из Тамбова

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На перекрёстке улицы Агапкина и Запрудного проезда случилось ДТП. Дорогу не поделили водитель «Датсун» и таксист на «Гранте».
Летом этого года на этом перекрестке уже было ДТП с участием 11-летнего мальчика на велосипеде.
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп не уступил такси
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Далее логика "Ва-абче!". Если это не перекрёсток, то это не перекрёсток.
"Либо перекрестка, то данное пересечение не является перекрестком,"
Определение не верное, но вывод верный.
"а следовательно тот выезд является выездом с прилегающей территории"
Определение из ПДД: «Прилегающая территория» - территория, непосредственно прилегающая к дороге и не предназначенная для СКВОЗНОГО ДВИЖЕНИЯ транспортных средств (дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и тому подобное).
-как обычно,куда-то туда...Я таксёров вообще боюсь-они все "бнутые.