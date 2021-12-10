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Они нашли друг друга: ДТП из Тамбова

Они нашли друг друга: ДТП из Тамбова (1 фото + 2 видео)

Автор:
10 декабря 2021 13:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   такси   
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На перекрёстке улицы Агапкина и Запрудного проезда случилось ДТП. Дорогу не поделили водитель «Датсун» и таксист на «Гранте».

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   такси   
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23  комментария
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−10
Олег 2 часа назад
какимхером ты определил придомовую территорию ?
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7k
Puans-on 5 минут назад
А вот не звёздочка звёздочка р машины так парковать.
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951
Хансон Абадир Полчаса назад
пистюка знатно раскатало
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1k
Sandmännchen (DDR) 57 минут назад
Контакт? ...Есть контакт!
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−10
Олег 2 часа назад
че за дичь вы несете ??? По какой карте ?? Вы по карте ездите или по знакам ? Если нет знаков и покрытие дороги равнозначное - помеха справа
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41k
dima423 2 часа назад
дурацкий перекресток, не мешало бы там со всех сторон перед ним положить лежачих полицейских
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3k
Вовака 2 часа назад
Таксист, помеха справа и ехал по встречке
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