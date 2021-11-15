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Дорогое ДТП: в Екатеринбурге столкнулись Bentley и ВАЗ

Дорогое ДТП: в Екатеринбурге столкнулись Bentley и ВАЗ (2 фото + 2 видео)

Автор:
15 ноября 2021 11:07
Сообщество : Аварии
Метки: Bentley   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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В центре Екатеринбурга на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта водитель кроссовера Bentley Bentayga при повороте налево не пропустил ВАЗ-2114.

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Метки: Bentley   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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11  комментариев
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4k
livaneth 2 часа назад
Пожалуй только эта публикация видео на Фишках не позволит доблестным гайцам быстренько перерисовать схему дтп, чтобы переложить вину на владельца более дешевой машины. За справедливость и плюс.
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192
АлександрОрлов 22 минуты назад
Видимо мороз еще добавил продолжительность тормозного пути, летом бы успел оттормозиться. Но маневр бентайги совсем уж безрассудный.
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17k
Александр 47 минут назад
Обращение Бентливода в страховую: Его личный менеджер, долго совещался с коллегами в поисках помощи, найти в каталоге Ладу, которая "потерялась" между Ламборджини и Ланд Ровером.

После проделанной работы и поняв что им нужно восстанавливать, они пожали плечами и сказали, что не занимаются вопросами ценой подстаканника...
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18k
SolomonA 2 часа назад
Оно было бы дорогим, если бы наоборот - ВАЗ не пропустил Бентли. А так владелец Бентли (если более-менее нормальный человек, а не чмо) просто отдаст вазоводу деньги - по меркам Бентли это стоимость одного колеса...
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519
konstantinkaz2016 2 часа назад
Месть за социальное неравенство))
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