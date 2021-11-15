Дорогое ДТП: в Екатеринбурге столкнулись Bentley и ВАЗ

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В центре Екатеринбурга на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта водитель кроссовера Bentley Bentayga при повороте налево не пропустил ВАЗ-2114.
— Обоих водителей увозят с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга в областную клиническую больницу № 1, — сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
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Метки: Bentley аварии авто авто аварии видео дтп не уступил
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