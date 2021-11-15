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В Мценске водитель Renault Duster на перекрёстке неравнозначных дорог улиц Карла Маркса - Рылеева не уступил дорогу автомобилю Subaru Tribeca.
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В результате аварии водитель "Дастера" получил телесные повреждения и был госпитализирован.
Авторский пост
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