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Авария дня. ДТП на перекрестке неравнозначных дорог в Орловской области

Авария дня. ДТП на перекрестке неравнозначных дорог в Орловской области (3 фото + 1 видео)

Автор:
15 ноября 2021 10:45
Сообщество : Аварии
Метки: Renault   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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В Мценске водитель Renault Duster на перекрёстке неравнозначных дорог улиц Карла Маркса - Рылеева не уступил дорогу автомобилю Subaru Tribeca.
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Метки: Renault   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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57k
pynh 2 часа назад
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Павел Сергиевский 21 минуту назад
А какая скорость у Субару? Что-то мне кажется, что побольше 80...
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Вася 2 часа назад
перед таким перекрёстком нужно всем смотреть в оба и ехать максимально осторожно, субариста тоже касается
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