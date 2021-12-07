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Нашкодил и бежать: пешеход из Воронежа с газовым баллончиком

Нашкодил и бежать: пешеход из Воронежа с газовым баллончиком (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 декабря 2021 14:29
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   дтп   конфликт   конфликт на дороге   пешеход   пешеходный переход   
292
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Пешеходу не понравилось, что водитель Mitsubishi Pajero Sport остановился перед ним. Разбрызгав в приоткрытое окно газовый баллон, парень убежал.

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Метки: авто   видео   дтп   конфликт   конфликт на дороге   пешеход   пешеходный переход   
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6  комментариев
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2k
Mowgley 46 минут назад
Петушара.
Сеанс волшебных пи..дюлей просто обязан иметь место.
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V2.Smirnov 5 минут назад
Он духами что-ли прыснул? Никакого же эффекта!
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2k
Александр Алехин 15 минут назад
Ничего вы не поняли. Он брызнул на водителя, и понял, что того не берет перцовый баллон, а значит скорее всего у водителя КОВИД.
Соответственно срочно появилась необходимость увеличить социальную дистанцию.
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4k
Hunde Beißer2 40 минут назад
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205
ЛИЦЕМЕ́Р 50 минут назад
Ждём продолжения...Где поймали и Отпи@дили
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881
BHU1004 53 минуты назад
Петух зассатый.
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