Нашкодил и бежать: пешеход из Воронежа с газовым баллончиком

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Пешеходу не понравилось, что водитель Mitsubishi Pajero Sport остановился перед ним. Разбрызгав в приоткрытое окно газовый баллон, парень убежал.
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