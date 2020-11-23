Одна из самых жестких аварий с участием электромобиля Tesla

Tesla Model 3 был разрушен в результате ужасающей аварии в Корваллисе, штат Орегон. Тем не менее, водитель избежал серьезных травм и убежал с места ДТП.
Водитель Tesla Model 3 на скорости свыше 160 км/ч не справился с управлением и попал в серьезную аварию.
Сначала машина задела столб, а затем повалила два дерева. После многочисленных ударов, герметичный отсек, скрывающий батареи, сломался, и сотни аккумуляторов разлетелись по улице.
Сначала машина задела столб, а затем повалила два дерева. После многочисленных ударов, герметичный отсек, скрывающий батареи, сломался, и сотни аккумуляторов разлетелись по улице.
Две ячейки пробили окна в соседнем доме, одна из них упала прямо на кровать, вызвав небольшой пожар.
Но это еще не все. Одно колесо Model 3 вылетело с такой силой, что ударилось о второй этаж жилого комплекса. Этого хватило, чтобы сломать водопроводные трубы и затопить квартиры на нижнем этаже.
Но это еще не все. Одно колесо Model 3 вылетело с такой силой, что ударилось о второй этаж жилого комплекса. Этого хватило, чтобы сломать водопроводные трубы и затопить квартиры на нижнем этаже.
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Автомобиль восстановлению не подлежит. Водитель выжил и даже смог сам выбраться из машины. Он пытался убежать с места аварии, потому что, предположительно, был под воздействием наркотиков, но его задержали.
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