Одна из самых жестких аварий с участием электромобиля Tesla

Две ячейки пробили окна в соседнем доме, одна из них упала прямо на кровать, вызвав небольшой пожар.



Но это еще не все. Одно колесо Model 3 вылетело с такой силой, что ударилось о второй этаж жилого комплекса. Этого хватило, чтобы сломать водопроводные трубы и затопить квартиры на нижнем этаже.