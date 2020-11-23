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Одна из самых жестких аварий с участием электромобиля Tesla

Одна из самых жестких аварий с участием электромобиля Tesla (6 фото)

Автор:
23 ноября 2020 09:45
Сообщество : Аварии
Метки: tesla   авария   авто   автомир   везение   дтп   электрокар   электромобиль   
256
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Tesla Model 3 был разрушен в результате ужасающей аварии в Корваллисе, штат Орегон. Тем не менее, водитель избежал серьезных травм и убежал с места ДТП.

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Метки: tesla   авария   авто   автомир   везение   дтп   электрокар   электромобиль   
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2  комментария
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9k
ss 14 минут назад
Разбилась самая экологичная машина в мире. Теперь, всего лишь за пол года, службы деактивации зачистят место аварии... Почти зачистят. Это вам не какой-то там антиэкологичный ДВС.
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455
LinkLine 42 минуты назад
нормально там батарейки разлетелись ведрами
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