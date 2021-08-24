Владелец нового электромобиля Tesla Model S рассказал о его качестве сборки

Как отмечает блогер, большая часть заводских огрехов приходится на интерьер. Искусственная кожа на торпедо кое-где обрезана слишком грубо и покрыта нестираемыми пятнами, вентилятор климатической системы может посвистывать, а резиновые уплотнители на дверях ходят волнами. Кроме того, нижняя часть торпедо иногда поскрипывает при нажатии, а в районе задней левой стойки крыши при повороте «штурвала» слышен какой-то треск. Есть проблемы с остеклением: в воздушной прослойке между стеклом и экраном панели приборов, а также между слоями бокового остекления отчётливо видна пыль, которую невозможно стереть. Плюс были отмечены неравномерные зазоры в переднем багажнике, а также «гуляющий» уплотнитель под лобовым стеклом.