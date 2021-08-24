FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 8331 пост • 737 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Владелец нового электромобиля Tesla Model S рассказал о его качестве сборки

Владелец нового электромобиля Tesla Model S рассказал о его качестве сборки (4 фото + 1 видео)

Автор:
24 августа 2021 15:01
Сообщество : Автомир
Метки: Model S   Tesla   Tesla Model S   авто   автомир   автомобили   качество   электромобиль   
907
4
1
На протяжении многих лет было много разговоров о качестве сборки автомобилей Tesla, и некоторые из них не так уж лестны для производителя электромобилей. Конечно, качество сборки Tesla значительно улучшилось с первых дней выпуска, но оно все еще не на одном уровне с аналогичными по цене автомобилями от именитых автопроизводителей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Model S   Tesla   Tesla Model S   авто   автомир   автомобили   качество   электромобиль   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Unics 3 часа назад
Автор, тебя не учили в школе запятые ставить? У тебя заголовок как в известном изречении-Казнить нельзя помиловать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
28k
Седой 2 часа назад
Такими недостатками страдают все американские автомобили, их нельзя сравнить с немцами. Короче на уровне корейцев
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Слава Андреев 2 часа назад
за 100 кусков с такими косяками. Это жесть. Лексус, БВМ и Мерседес такого себе не позволяют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Voland 3 часа назад
За 100к вечнозеленых и я бы рассказал, так уж и быть!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Универсал Tesla Model S выставлен на продажу Универсал Tesla Model S выставлен на продажу Пожарным из Бельгии пришлось утопить загоревшийся электромобиль Tesla Model S Пожарным из Бельгии пришлось утопить загоревшийся электромобиль Tesla Model S 11 тонн воды и «специальный контейнер» использовали для тушения автомобиля Tesla в Австрии 11 тонн воды и «специальный контейнер» использовали для тушения автомобиля Tesla в Австрии Tesla Cybertruck на службе: от скорой помощи до полицейской машины Tesla Cybertruck на службе: от скорой помощи до полицейской машины Владельцы Tesla Model 3 жалуются, что задний бампер электромобиля отваливается после езды по лужам Владельцы Tesla Model 3 жалуются, что задний бампер электромобиля отваливается после езды по лужам
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

696563



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
28 примеров так называемого надувательства
6
267
28 примеров так называемого надувательства
Борис Новиков. Нищета, травля коллег и вера в то, что все еще будет хорошо
3
27
Борис Новиков. Нищета, травля коллег и вера в то, что все еще будет хорошо
Набирающие популярность в сообществах
Причины развития близорукости
0
0
Причины развития близорукости
Порошенко облили зеленкой
0
11
Порошенко облили зеленкой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так выглядит естественный отбор
3
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#автомобили#животные#Россия#фотографии#позитив#подборка#мир#дети
#Юмор#факты#автомир#история#картинки#аварии#приколы#ynews#актеры#шоу бизнес
#интересно#прикол#интересное#СССР#кино#дтп#авто аварии#познавательно#страна#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться