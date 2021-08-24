Владелец нового электромобиля Tesla Model S рассказал о его качестве сборки

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На протяжении многих лет было много разговоров о качестве сборки автомобилей Tesla, и некоторые из них не так уж лестны для производителя электромобилей. Конечно, качество сборки Tesla значительно улучшилось с первых дней выпуска, но оно все еще не на одном уровне с аналогичными по цене автомобилями от именитых автопроизводителей.
Блогер MrExitStrategy опубликовал видеообзор своего нового автомобиля — Tesla Model S Long Range 2021 года выпуска. В ролике, размещённом на YouTube, автор уделяет внимание качеству сборки американского электрокара и в этом плане у Model S по-прежнему есть проблемы.
Как отмечает блогер, большая часть заводских огрехов приходится на интерьер. Искусственная кожа на торпедо кое-где обрезана слишком грубо и покрыта нестираемыми пятнами, вентилятор климатической системы может посвистывать, а резиновые уплотнители на дверях ходят волнами. Кроме того, нижняя часть торпедо иногда поскрипывает при нажатии, а в районе задней левой стойки крыши при повороте «штурвала» слышен какой-то треск. Есть проблемы с остеклением: в воздушной прослойке между стеклом и экраном панели приборов, а также между слоями бокового остекления отчётливо видна пыль, которую невозможно стереть. Плюс были отмечены неравномерные зазоры в переднем багажнике, а также «гуляющий» уплотнитель под лобовым стеклом.
У экстерьера проблем меньше, но тоже имеются. Автомобиль приехал с уже поцарапанными дисками, а на лакокрасочном покрытии имеются мелкие вздутия и мусор между слоями. Автоматические ручки дверей могут заедать — что тоже вряд ли порадует владельца, — а ножки наружных зеркал поскрипывают при открытии дверей.
В конце записи автор резюмирует, что кроссовер Model Y, с которым он уже имел возможность познакомиться, обладает гораздо лучшим качеством сборки, нежели новая Model S стоимостью 100 тысяч долларов (7,4 миллиона рублей). Однако он не перестаёт любить Model S и, в целом, более чем доволен электрокаром. Кроме того, компания пообещала устранить все недостатки, которые автор видео обнаружил на своём автомобиле.
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