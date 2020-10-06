FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 6609 постов • 648 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Рычаг передней подвески Tesla Model S лопнул на скорости 200 км/ч и заблокировал колесо

Рычаг передней подвески Tesla Model S лопнул на скорости 200 км/ч и заблокировал колесо (3 фото)

Автор:
06 октября 2020 09:11
Сообщество : Автомир
Метки: tesla   tesla model s   авто   автомир   автомобили   брак   подвеска   поломка   
982
3
Автомобили Tesla действительно произвели огромную революцию на рынке электромобилей. Машины без ДВС всегда были уродливыми и очень странными, и компания Tesla, представившая Model S в 2012 году, доказала, что электромобили также могут быть стильными, но иногда не очень надежными.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: tesla   tesla model s   авто   автомир   автомобили   брак   подвеска   поломка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
робт 2 часа назад
там вся подвеска чтоль из китайского силумина отлита
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
−86
Алещенко Олександр 13 минут назад
Ага,на скорости 200 заблокировано колесо а он ехал.Ой и п#дит кто-то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Chocolate Jesus 17 минут назад
какое все девственно-чистое
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Иван Акимов 38 минут назад
На ютубе есть видео как ребята разбирали батарею этого фейерверка. Она состоит из нескольки тысяч обычных элементов. Загорается одна и сразу вспыхивают все. Дай бог успеть выскочить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Sherion 42 минуты назад
Если при скорости 200км/ч клинанёнет рулевое колесо, машину развернёт в сторону заклиненого колеса и перевернёт. Ни одна система ABC ESP и остальные, просто не успеют среагировать. Так что попахивает большой на@бкой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Viktor 44 минуты назад
А чему тут удивляться, когда и такое в этих Теслах бывает!

А чему тут удивляться, когда и такое в этих Теслах бывает!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
☣️Месть печенегов☣️ Viktor 5 минут назад
И что? Транспортировочная упаковка. Фото для хайпа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Иван Акимов 45 минут назад
А как они красиво горят! Куда там бенгальскому огню.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
136
Мистер Фикс 59 минут назад
Какой регламегт ТО? Какие рекомендации давали при последнем? Какой ресурс на этот узел? Слишком неоднозначно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Mamin Sibiriak 59 минут назад
Ни на спице колеса, ни на рычаге подвески не видно следов обоюдного контакта. Да и на скорости 200 км рычаг и спицы как в мясорубке размолотит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Sherion Mamin Sibiriak 47 минут назад
Тоже обратил на это внимание.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Аналитик представил первый обзор модельного ряда iPhone 13 (2 фото) Аналитик представил первый обзор модельного ряда iPhone 13 (2 фото) "Безумный Маск", или на что похож "Кибертрак" от Tesla "Безумный Маск", или на что похож "Кибертрак" от Tesla Самые странные и невероятные автомобили Tesla из параллельной вселенной Самые странные и невероятные автомобили Tesla из параллельной вселенной Универсал Tesla Model S выставлен на продажу Универсал Tesla Model S выставлен на продажу У новенькой Tesla Model 3 на ходу отвалилось рулевое колесо, но всё обошлось У новенькой Tesla Model 3 на ходу отвалилось рулевое колесо, но всё обошлось Tesla Cybertruck на службе: от скорой помощи до полицейской машины Tesla Cybertruck на службе: от скорой помощи до полицейской машины
Лан не урчи

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

309064



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Когда иронии слишком много
3
29
Когда иронии слишком много
Кладбище забытых форматов. Часть 2
7
75
Кладбище забытых форматов. Часть 2
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Apple запатентовала "самовосстанавливающийся" дисплей
0
4
Apple запатентовала "самовосстанавливающийся" дисплей
50 человек, переживших коронавирус: фото для тех, кто до сих пор не верит в COVID-19
0
27
50 человек, переживших коронавирус: фото для тех, кто до сих пор не верит в COVID-19
Аналитик представил первый обзор модельного ряда iPhone 13 (2 фото)
Аналитик представил первый обзор модельного ряда iPhone 13 (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А где карты и еще один ствол?
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#природа#интересно#конфликт#авария#в мире#настроение#архитектура#позитив
#история#факты#кино#россия#СССР#автомобили#дтп#90-е#истории#смешные
#юмор#животные#интересное#картинки#прикольные#азербайджан#камчатка#авто авария#москва#собака

На что жалуетесь?

Вернуться