Рычаг передней подвески Tesla Model S лопнул на скорости 200 км/ч и заблокировал колесо

Автор публикации утверждает, что купил Tesla Model S 90D всего несколько лет назад и с того момента проехал около 80 тысяч километров. Однако в сервисном центре ему заявили, что поломка подвески – следствие естественного износа, и выставили счёт за ремонт на сумму 7 560 евро (почти 700 тысяч по нынешнему курсу).



Разобраться с истинными причинами произошедшего поможет независимая экспертиза. Не исключено, что поломка возникла из-за некачественного материала – такое предположение озвучивают сразу несколько пользователей в комментариях под постом. Некоторые также сообщают, что столкнулись с похожими проблемами, но при других обстоятельствах.



Пока же владельцу Model S выдали подменный автомобиль, а сам он радуется, что остался жив – развалившаяся подвеска на такой скорости могла бы стать причиной серьезной аварии.