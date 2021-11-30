Dodge – догонялка: патрульная машина для скоростных магистралей

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Довольно любопытный Dodge модели Diplomat. Отслужив своё в рядах блюстителей закона машина отправилась частным владельцам, очередному из которых она досталась за внушительную сумму в $41 тысячу.
Деньги согласитесь, немалые, за них можно купить легковушку гораздо выше классом, даже некоторые Rolls Royce поискать можно, Мерседесы там всякие и так далее. Так чем же ценен этот «Дипломат»?
Любая из машин американских полицейских отличалась, понятное дело, от своих гражданских собратьев не только внешним видом и дополнительным оборудованием. Но тут особый случай – это не обычная городская патрулька, а самая настоящая догонялка для скоростных магистралей.
Поскольку американские машины даже в стоке обладают приличной мощностью, то для догонялки нужен был еще более резвый мотор. Мопары и прочие подобные штуки для драг-рейсинга тоже не подходили, ведь большую часть времени патрульная машина работала в спокойном, штатном режиме.
Компромиссом стала доработка штатного V8 объемом 5.2 литра. Для повышения его мощности и способности долгое время держать максимально высокие обороты, мотор оснащен так называемыми заэвтектическими поршнями.
У нас они практически не встречаются, потому пару слов, о чем вообще тут идет речь. Заэвтектические поршни делаются из специального алюминиевого сплава с высоким содержанием кремния, за счет чего они получаются тверже, меньше изнашиваются, тепловое расширение у них, в отличие от обычных поршней почти отсутствует, что позволяет уменьшать допуски при подгонке к цилиндрам.
Такие поршни долго могут работать при аномально высоких температурах в камере сгорания, но и минусы тоже имеются. Сплав очень хрупкий, поэтому мотор должен быть идеально настроен, что бы исключать детонацию. Еще они не любят наддув, поэтому их ставят на атмосферные моторы, ну и само собой – цена.
Другие изменения, затронувшие мотор – головки блока от 5.9 литрового двигателя Plymouth с усиленными коромыслами, пружинами и усиленными клапанами. Выпускные содержат внутри натрий, для лучшего охлаждения. Сама система охлаждения так же доработана высокопроизводительной помпой и радиатором. Коробку передач так же оснастили масляным радиатором, карданный вал усиленный, как и главная пара редуктора.
Список переделок значительно больше, я лишь перечислил самые основные. В итоге Dodge – догонялка мог ездить в спокойном режиме, но в случае необходимости мог потягаться практически со всеми существовавшими на то время легковушками. Максимальная скорость, с которой машина способна идти длительное время – около 200 км/час.
Машина сперва несла патрульную службу на трассах Калифорнии, после чего пополнила парк учебного транспорта полицейской академии, и совсем уже состарившись, отбыла в частное пользование. Всё оборудование, полагавшееся этой комплектации на месте, включая даже радар, отдельно докупленный одним из владельцев.
Меня удивило отсутствие привычной «люстры» на крыше. Думал – сняли, но судя по сохранившемуся со времен службы фото, её на этой машине не было изначально. Не знаю почему, может что бы не ухудшать аэродинамику. Зато на заднем стекле целая цветомузыка.
Не знаю как вы, а я очень хотел бы прокатиться на полицейской машине из восьмидесятых, разумеется, за рулем а не на заднем сиденье. Люблю старые боевики, где много погонь на подобных «кирпичах».
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