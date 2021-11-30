Dodge – догонялка: патрульная машина для скоростных магистралей

У нас они практически не встречаются, потому пару слов, о чем вообще тут идет речь. Заэвтектические поршни делаются из специального алюминиевого сплава с высоким содержанием кремния, за счет чего они получаются тверже, меньше изнашиваются, тепловое расширение у них, в отличие от обычных поршней почти отсутствует, что позволяет уменьшать допуски при подгонке к цилиндрам.