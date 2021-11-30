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Dodge – догонялка: патрульная машина для скоростных магистралей

Dodge – догонялка: патрульная машина для скоростных магистралей (20 фото + 4 видео)

Автор:
30 ноября 2021 08:54
Сообщество : Автомир
Метки: Dodge   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   полицейский автомобиль   ретро авто   
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Довольно любопытный Dodge модели Diplomat. Отслужив своё в рядах блюстителей закона машина отправилась частным владельцам, очередному из которых она досталась за внушительную сумму в $41 тысячу.

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Метки: Dodge   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   полицейский автомобиль   ретро авто   
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Влад Час назад
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