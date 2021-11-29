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Принципиальный водитель из Воронежа, которому очень скучно живётся

Принципиальный водитель из Воронежа, которому очень скучно живётся (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 ноября 2021 12:44
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   встречка   дтп   конфликт на дороге   учитель на дороге   
1390
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Владелец автомобиля с видеорегистратором решил проучить водителя «Ниссана», который объезжал припаркованные автомобили по встречной полосе. А ведь можно было просто прижаться правее...

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Метки: аварии   авто   видео   встречка   дтп   конфликт на дороге   учитель на дороге   
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−5
SHIBAN 39 минут назад
Я е обязан я не обязан, сдвинь морду пусть проедет. Рег Говно собачье
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19k
Will2006 8 минут назад
Рег конечно мог и пропустить, тем более, встречный был один, а места справа было много.
Но я как-то столкнулся с ситуацией, когда таких "встречных" был целый поток, причем объезжали они припаркованных на своей полосе через сплошную по моей. Я конечно несколько пропустил, но когда следующие начали лезть в наглую, я тоже поехал им навстречу и уперся им в лоб. Причем бараны даже не понимали, что нарушают (объезжая через сплошную по встречке), а когда я предложил меня пропустить (я был один на своей полосе), началась бычка типа "ты один, а нас в эту сторону много, почему мы из-за тебя одного должны щемиться". Я таки постоял минут 5, а на все вопли предлагал вызывать ГАИ.
Бараны похоже так и не поняли, что потратив несколько секунд, чтобы пропустить имеющего преимущество (меня), они потратили несколько минут качая бычку

К счастью для баранов уехала пара машин на моей стороне, и мы разъехались :)

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−100
Инженер 9 минут назад
Рег прав, он не обязан.
Но нам тоже приходится делать что то, которых мы не обязаны делать.
Например кому то подсказываем точный адрес, или точное время. Или спасаем ребенка вышедшую в дорогу.
или в дождливое время кого то везем.
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14k
Александр Н. 12 минут назад
Смысл быковать? Я бы понял, если бы пухлый пробку по встречке объезжал, а здесь?..
И почему же видео обрывается как раз перед тем, как этот "правильный водитель" начал Киа объезжать с выездом на встречку через сплошную?
Вывод:

Ссылка youtu.be
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7k
Rado 14 минут назад
Ситуация спорная. Но жирному не стоило сразу же орать. Спокойно объяснил бы и рег пошел бы на встречу и сдвинулся.
Но видимо жирдяй был на авто "посолиднее".
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628
Max 18 минут назад
Как там в басне... на мосточке утром рано повстречались два барана...
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2k
Саня 21 минуту назад
У меня под окном такая же улица, каждый день бараны становятся друг на против друга и начинают орать , водила рега один из таких идитотов правильных у тебя с права места полкилометра ну пропусти видишь что там обочина занята машинами, нет прется по разделительной, мне месяц назад такой же попался, до места где разьехаться можно было 10 метров не доехал, встали лоб в лоб, мне назад 150 метров сдавать этому барану 10, он это видел прекрасно, так я вышел из машины молча на сигнализацию закрыл и сделал вид что домой пошел)) дом то рядом, этот баран понял что деваться некуда начал назад сдавать пропускать, чето ораться с этим бараном вообще неохота было
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8k
vit Полчаса назад
Ниссановоду нужно было просто сдавать назад со скоростью где-то 2 км/ч.
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7k
Позитив Полчаса назад
рег просто мудила отборнейший....
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40k
dima423 37 минут назад
фу ну и мерзкий голосишко у рега...) ...а по сути дела, могли спокойно разъехаться, но рег уперся потому что он говно)
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26k
Григорий 41 минуту назад
Рег редкостное гавно. Узкая улица, машины справа и слева, никто не гонит, не пытается кого-то ущемить, практически придомовая дорожка, есть место для разъехаться двум авто, но он едет так, что-б кроме него никто больше не смог.
Чему он пытался научить? Что нельзя по улице ехать? А будь там не авто в парковке, а куча снега, то что тогда? Развернуться и уехать?
ПДД не могут предусмотреть всех идиотов, стараются конечно, но они для вменяемых придуманы.
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11k
Majul 43 минуты назад
Очередной имбецил "мне надо". Задрали уже подобные идиоты, которые свои "хочу" ставят выше закона.
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5k
Lucky 44 минуты назад
два дебила - это сила!
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1k
Леший 44 минуты назад
если мы начнём все ездить ТОЧНО по правилам - кранты движению......
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2k
Carex 46 минут назад
Рег дебил трудно в сторону отъехать. У нас в городе есть переулок, где несмотря на запрещающие знаки постоянно стоят машины постоянно пропускают друг друга. Встречный мог и не видеть рега выезжая из-за машины. А рег куда летит - из-за припаркованных машин видимости ноль, недолго и до трагедии.
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25k
Vazari 52 минуты назад
Послушав говорок этого оленя с фрикативным "Г" почему вот его вспомнил.
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9k
quam mordet 57 минут назад
По закону оба правы, один имеет право не уступать, другой имеет право обьехать через прерывистую припаркованные авто. А вот в конце рег выедет на встречку уже в нарушении правил.
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7k
КОСТЯН Час назад
В магазине в кассу он также ломится без очереди? Боров не прав и ещё чёто выдрючивается сучара
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690
BHU1004 Час назад
Петух кагтавый. В начале ролика он орал, что спешит куда-то, а в конце он уже никуда не спешит.
Там два танка спокойно разъедутся, но из-за таких принципиальных мудаков и образуются все пробки.
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37k
Alex Час назад
Короче два упоротых барана.
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10k
Karelian Час назад
Если обратить внимание, то в конце ролика видно, что белый киа припарковался так, что между ним и сплошной (в отличии от ситуации с ниссаном) автору ролика не проехать. Интересно, дальше он проявил такую же принципиальность? Не пересёк сплошную осевую линию в зоне знака "Пешеходный переход"?
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