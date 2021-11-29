Принципиальный водитель из Воронежа, которому очень скучно живётся

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Владелец автомобиля с видеорегистратором решил проучить водителя «Ниссана», который объезжал припаркованные автомобили по встречной полосе. А ведь можно было просто прижаться правее...
Автор пишет: «Человек чуть было не разбил мне машину. ДТП не было. Остановились в 10 см между бамперами. Вылез на встречку еще и права качал».
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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Но я как-то столкнулся с ситуацией, когда таких "встречных" был целый поток, причем объезжали они припаркованных на своей полосе через сплошную по моей. Я конечно несколько пропустил, но когда следующие начали лезть в наглую, я тоже поехал им навстречу и уперся им в лоб. Причем бараны даже не понимали, что нарушают (объезжая через сплошную по встречке), а когда я предложил меня пропустить (я был один на своей полосе), началась бычка типа "ты один, а нас в эту сторону много, почему мы из-за тебя одного должны щемиться". Я таки постоял минут 5, а на все вопли предлагал вызывать ГАИ.
Бараны похоже так и не поняли, что потратив несколько секунд, чтобы пропустить имеющего преимущество (меня), они потратили несколько минут качая бычку
К счастью для баранов уехала пара машин на моей стороне, и мы разъехались :)
Но нам тоже приходится делать что то, которых мы не обязаны делать.
Например кому то подсказываем точный адрес, или точное время. Или спасаем ребенка вышедшую в дорогу.
или в дождливое время кого то везем.
И почему же видео обрывается как раз перед тем, как этот "правильный водитель" начал Киа объезжать с выездом на встречку через сплошную?
Вывод:
Но видимо жирдяй был на авто "посолиднее".
Чему он пытался научить? Что нельзя по улице ехать? А будь там не авто в парковке, а куча снега, то что тогда? Развернуться и уехать?
ПДД не могут предусмотреть всех идиотов, стараются конечно, но они для вменяемых придуманы.
Там два танка спокойно разъедутся, но из-за таких принципиальных мудаков и образуются все пробки.