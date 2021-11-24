Поворотник, не поворотник. Главная, есть главная! — Два водителя пообщались на перекрестке в Чебоксарах

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Водитель легковушки с регистратором выезжал со второстепенной дороги, в это время КамАЗ с прицепом двигался по главной, но его водитель забыл включить поворотник.
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп камаз пдд поворотник
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Там знак стоит что главная дорога уходит направо.
Дорога поворачивает, никаких поворотников включать не надо.
Никаких сносок, что если ты типа на главное поворотник не включается.
При любом маневре требуется включать поворотник.
Хорошо, что обошлось без ДТП.
Выше в комментариях даже статью ПДД привели.
Пункт 8.1
Господи, сколько здесь не знающих пдд.
Пс: выезжаешь со второстепенной - уступаешь всем, кто на главной. Рег - дебил
Но скорее всего автор был бы виновным "уступить", но если посудиться возможно толковый адвокат как минимум на обоюдку подвел, так как по ПДД пункт 8.1 камазисту обязательно надо указывать сигнал поворотника и так как он не показал, тем самым ввел автора в заблуждение и случилось ДТП