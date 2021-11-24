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Поворотник, не поворотник. Главная, есть главная! — Два водителя пообщались на перекрестке в Чебоксарах

Поворотник, не поворотник. Главная, есть главная! — Два водителя пообщались на перекрестке в Чебоксарах (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 ноября 2021 11:42
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   камаз   пдд   поворотник   
1186
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Водитель легковушки с регистратором выезжал со второстепенной дороги, в это время КамАЗ с прицепом двигался по главной, но его водитель забыл включить поворотник.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   камаз   пдд   поворотник   
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6k
newegg 2 часа назад
Кретин с регистратором.
Там знак стоит что главная дорога уходит направо.
Дорога поворачивает, никаких поворотников включать не надо.
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7k
Лещ 22 минуты назад
Регистратор дибил, с такими принципами вождения он долго не проездит.....
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11k
Valiko 23 минуты назад
Всё хорошо же кончилось. Камаз, выполняя поворот не обозначил свои намерения - НЕЛЬЗЯ поворачивать без указателя поворота (это не жест вежливости, а обязанность водителя), а рег ничего не нарушил, пропустил-таки ущербного грузовика.
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12
Андрей Статин Час назад
большегрузы не любят нас, ну а про обучение на особоопасных ТС вы и сами все знаете - сейчас там водителей нет - остались одни "новые эффективные" сдавшие экзамен, вчера на велике ездил - а сегодня на камаз с 3 прицепами - научится в пути - теперь такой подход
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1k
No pasaran Час назад
Возможно из-за видео сложно разобрать, но у меня до последнего момента была уверенность, что камаз на перекрестке повернет на право, т.е. на встречу регу.
Хорошо, что обошлось без ДТП.
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285
Киса Кацман Икра ежа 41 минуту назад
боюсь, эта жерта ЕГЭ не поймёт твой сарказм)
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998
Сергей Ковалев Час назад
Включать,или не включать-вот в чем вопрос. По правилам нет,а из вежливости,почему бы и нет? Потом не придется писать протоколы,машину ремотировать и так далее. Я всегда включал. Сейчас пешеход и хотелось бы,что бы водители были более вежливые,а то пешеходов вообще ни во что не ставят
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2k
boom 2 часа назад
Поворотник не сильно меняет картинку движения, а КАМАЗ - сильно!
Пс: выезжаешь со второстепенной - уступаешь всем, кто на главной. Рег - дебил
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