С ребенком под КамАЗ: автомобилистка устроила ДТП в Петербурге

На пересечении Выборгского шоссе с дорогой на Каменку женщина за рулем Ford Mondeo, решила развернуться в неположенном месте и столкнулась с КамАЗом.
Присутствует ненормативная лексика!
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Метки: ford авария авто авто авария видео дтп женщина за рулем камаз
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