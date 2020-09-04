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С ребенком под КамАЗ: автомобилистка устроила ДТП в Петербурге

С ребенком под КамАЗ: автомобилистка устроила ДТП в Петербурге (3 фото + 1 видео)

Автор:
04 сентября 2020 13:56
Сообщество : Аварии
Метки: ford   авария   авто   авто авария   видео   дтп   женщина за рулем   камаз   
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На пересечении Выборгского шоссе с дорогой на Каменку женщина за рулем Ford Mondeo, решила развернуться в неположенном месте и столкнулась с КамАЗом.

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Метки: ford   авария   авто   авто авария   видео   дтп   женщина за рулем   камаз   
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14  комментариев
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1k
Свирепый Бамбр 4 часа назад
Сразу побежала отсасывать камазисту?
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7k
Атеист Свирепый Бамбр 4 часа назад
Идея хорошая, но вряд ли. Скорей всего "Ты куда прешь, не видел что ли, я поворотник включила"
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1k
Mellivora 2 минуты назад
Тупая бабища.
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12k
Ligov 2 часа назад
А что нам знаки, я же купила права...
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845
Kanifolkin 2 часа назад
Скажем кратко - "Дура - баба. Ни мозгов, ни знания ПДД, ни беспокойства о безопасности ребёнка"...

Скажем кратко - "Дура - баба. Ни мозгов, ни знания ПДД, ни беспокойства о безопасности ребёнка"...
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284
andrey 3 часа назад
в принципе автор видео все сказал ! и сказал правильно !
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6k
Tamdima 3 часа назад
Да ей пох ребенок в машине! Она через полсекунды уже выскочила тявкать на камазиста!
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Баба за рулем - горе в семье.
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22k
Павел Плеханов 3 часа назад
Даже если бы там можно было разворачиваться (поворачивать), что за манёвр был выполнен? Сначала перегородить встречку (которых полюбому нужно пропускать), а потом соваться вслепую.
В общем "ва что, не видите, что Я еду".
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5k
Dima 4 часа назад
Мгновенная карма. Тётке ещё повезло что КамАЗ не так быстро ехал.
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11k
Объект реальности Dima 3 часа назад
Да он увидел что ТП даже заднюю воткнуть не может и тормозил, только тормозной путь у него длинный.
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