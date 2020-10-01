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Авария дня. Под Екатеринбургом самосвал снес пешеходный мост

Авария дня. Под Екатеринбургом самосвал снес пешеходный мост (5 фото + 2 видео)

Автор:
01 октября 2020 10:35
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   камаз   смертельное дтп   
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29 сентября, на Челябинском тракте под Екатеринбургом 27-летний водитель "КамАЗа" ехал по дороге с поднятым кузовом и снёс надземный пешеходный переход, который рухнул на кабину самосвала. Парень погиб на месте ДТП.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   камаз   смертельное дтп   
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11  комментариев
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16k
Сергей 2 часа назад
Чуваку во встречном направлении несказанно повезло... Кошмар, конечно.
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236
Остап Ива́нович. 47 секунд назад
А что в самосвале нет сенсора что кузов поднятый?..
А что в самосвале нет сенсора что кузов поднятый?..
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11k
Объект реальности 4 минуты назад
А переход специально сделан свободно лежащим на опорах, или привинтить забыли.
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7k
Клёст 6 минут назад
Там на замедленном просмотре, внутри перехода какой-то силуэт, это не человек? Мне показалось?
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2k
Алексей 40 минут назад
Объясните мне, чайнику:
1. Почему во время движения технически возможно поднятие кузова?
2. Почему нет никакой аудиовизуальной сигнализации поднятия кузова? Или она такая есть, но не сработала?
3. Неужели водитель по поведению машины не чувствует, что едет с поднятым кузовом? Ведь теоретически меняется развесовка и центр тяжести?
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35k
Нанук Паналык Алексей 22 минуты назад
Потому что это камаз,у которого уже давно все на прямую соединено!
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248
PeaceDuke 59 минут назад
Это же так важно,открыт/закрыт у тебя кузов.надо всегда на палеве быть,как навязчивость и паранойя,постоянно глаз в зеркало кидать.да,паранойя это утомительно,но ОНА ЧАСТО СПАСАЕТ ЖИЗНИ.это один из многих парадоксов жизни.... а парню,Земля Пухом.Упокой Господи душу его Аминь.
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1k
Алексей Час назад
А разве в машине нет сигнализации о поднятом кузове? Или он отключил её?
Если последнее, то сам виноват.
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4k
Одри 2 часа назад
блин, хоть бы кто-то побибикал ему, остановил бы!
27 лет парню было. погиб....
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4k
RomaXz 2 часа назад
Жесть
Как можно не заметить, что у тебя зад поднят...
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9k
Seledochnik 2 часа назад
Хорошо, что люди не пострадали. Понасажают дебилов за технику. Это как же надо в зеркала долбиться, чтобы поднятый кузов не заметить.
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