29 сентября, на Челябинском тракте под Екатеринбургом 27-летний водитель "КамАЗа" ехал по дороге с поднятым кузовом и снёс надземный пешеходный переход, который рухнул на кабину самосвала. Парень погиб на месте ДТП.
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Сначала самосвал ехал по дублёру Челябинского тракта, а затем вывернул на основную дорогу.
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1. Почему во время движения технически возможно поднятие кузова?
2. Почему нет никакой аудиовизуальной сигнализации поднятия кузова? Или она такая есть, но не сработала?
3. Неужели водитель по поведению машины не чувствует, что едет с поднятым кузовом? Ведь теоретически меняется развесовка и центр тяжести?
Если последнее, то сам виноват.
27 лет парню было. погиб....
Как можно не заметить, что у тебя зад поднят...