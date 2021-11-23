Неопытная автомобилистка пыталась припарковаться, но столкнула чужой автомобиль с лестницы

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В Одессе женщина на Nissan Juke пыталась припарковаться и случайно столкнула припаркованный Infiniti с лестницы. Кроссовер без водителя покатился по Аллее Славы к памятнику Неизвестному матросу.
Теперь горе-автомобилистке придется оплачивать ремонт чужого автомобиля.
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чтобы ты сюда не приезжал, говорила?
-Говорила...
- А я тебе говорила что бы ты не парковался на этом месте,говорила?
Говорила!
- А я тебе говорила что с лесницы спущу, говорила?
-Говорила.
-Ну вот и не обижайся...
Тогда навсегда запомнишь, что оставлять машину надо и на ручнике и на включенной передаче.