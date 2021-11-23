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Неопытная автомобилистка пыталась припарковаться, но столкнула чужой автомобиль с лестницы

Неопытная автомобилистка пыталась припарковаться, но столкнула чужой автомобиль с лестницы (1 фото + 2 видео)

Автор:
23 ноября 2021 13:52
Сообщество : Аварии
Метки: авто   видео   дтп   женщина за рулем   курьез   мастер парковки   парковка   
498
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В Одессе женщина на Nissan Juke пыталась припарковаться и случайно столкнула припаркованный Infiniti с лестницы. Кроссовер без водителя покатился по Аллее Славы к памятнику Неизвестному матросу.

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Метки: авто   видео   дтп   женщина за рулем   курьез   мастер парковки   парковка   
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4k
Вячеслав Час назад
А чего ей именно туда приспичило? Заехала ж сначала на освободившееся место, там уже и стояла бы...
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57
surender 50 секунд назад
Сход-развал у финика проверен - все отлично, едет прямо, не уводит! )))
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6k
Николай 6 минут назад
а что финик на руке чтоли куда он покатился то?
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30k
ACU900 11 минут назад
- Слушай Infinity, я тебе говорила
чтобы ты сюда не приезжал, говорила?
-Говорила...
- А я тебе говорила что бы ты не парковался на этом месте,говорила?
Говорила!
- А я тебе говорила что с лесницы спущу, говорила?
-Говорила.
-Ну вот и не обижайся...
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65k
Viktor 15 минут назад
Странно, в/на Украине и Аллея Славы 1941-1945, памятник Неизвестному матросу!
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42k
Элек Мек 37 минут назад
Страйк.
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277
Сергій Мазуренко 55 минут назад
о зохен вэй !
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23k
Очевидное-Невероятное Час назад
Поэтому первая машина должна быть - Жигули советской сборки.
Тогда навсегда запомнишь, что оставлять машину надо и на ручнике и на включенной передаче.
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А ещё они называли тебя дранной шкурой
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