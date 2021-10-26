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Автомобилистка потеряла сознание за рулем и устроила ДТП

Автомобилистка потеряла сознание за рулем и устроила ДТП (2 фото + 2 видео)

Автор:
26 октября 2021 12:20
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   потерял сознание за рулем   
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В Воронеже у Северного моста женщина на китайском кроссовере потеряла сознание, после чего нажала на педаль акселератора, снесла пластиковые барьеры и протаранила Audi.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   потерял сознание за рулем   
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3  комментария
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Очевидное-Невероятное 46 минут назад
Поэтому и существуют правило, что после прививки необходимо быть под наблюдением минимум 30 минут.
Куда дура так спешила? успела?
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11 43 минуты назад
Поэтому и говорят, сидите и подождите, часочек рядом с пунктом (кабинетом, там где делали), и это кстати касается не только вакцины от короны, при любой вакцинации присутствует обязательно это процедура.
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2k
deLaKvinto 43 минуты назад
Рег - "красава" , остановиться (место за блоками было), пойти узнать нужна ли помощь ну и вызвать скорую? "Не, не слышал, у меня дела"...
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