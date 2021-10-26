Автомобилистка потеряла сознание за рулем и устроила ДТП

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В Воронеже у Северного моста женщина на китайском кроссовере потеряла сознание, после чего нажала на педаль акселератора, снесла пластиковые барьеры и протаранила Audi.
Алексей сообщает в местной группе: "За рулём была жена моего друга. После прививки от ковида через 30 мин за рулём стало плохо . Хотела остановить машину, но потеряла сознание раньше. Вот какая реакция организма бывает на прививку."
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