В Красноярске автоинспектор дубинкой разбил окно на "Жигулях" горе-дрифтера

Как рассказали в ГИБДД, юный любитель "валить боком" слишком много возмущался при задержании.
В Красноярске сотрудник ДПС дубинкой разбил окно в автомобиле нарушителя, поскольку тот закрылся внутри и отказался выходить наружу. Юного "Шумахера" пришлось выковыривать и вытравливать при помощи дубинки и газового баллончика.
В дежурную часть на визг и грохот дрифтующего на парковке "таза" пожаловались местные жители. Когда на место приехали сотрудники ДПС, 24-летний владелец "Жигулей" принялся качать права и заперся внутри машины. Судя по всему, вместе с товарищем они решили поиздеваться над автоинспекторами, несколько раз обещая, что выполнят требования стражей порядка и выйдут из машины, но при этом оставались внутри запертого салона. В итоге один из сотрудников ДПС не выдержал и разбил окно автомобиля, не забыв для профилактики распылить внутри салона перцовый газ.
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Выскочивший из автомобиля "дрифтер" продолжил возмущаться действиями ДПСников и пообещал написать на них заявление в прокуратуру. Правда, сделать у него это получиться не сразу. Горе-водителю грозит арест до 15 суток за неповиновение сотруднику полиции и штраф за нарушение ПДД.
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Видео с комментарием друга задержанного:
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πи арасов малолетних видел, детей - нет!