В Красноярске автоинспектор дубинкой разбил окно на "Жигулях" горе-дрифтера

В Красноярске сотрудник ДПС дубинкой разбил окно в автомобиле нарушителя, поскольку тот закрылся внутри и отказался выходить наружу. Юного "Шумахера" пришлось выковыривать и вытравливать при помощи дубинки и газового баллончика.





В дежурную часть на визг и грохот дрифтующего на парковке "таза" пожаловались местные жители. Когда на место приехали сотрудники ДПС, 24-летний владелец "Жигулей" принялся качать права и заперся внутри машины. Судя по всему, вместе с товарищем они решили поиздеваться над автоинспекторами, несколько раз обещая, что выполнят требования стражей порядка и выйдут из машины, но при этом оставались внутри запертого салона. В итоге один из сотрудников ДПС не выдержал и разбил окно автомобиля, не забыв для профилактики распылить внутри салона перцовый газ.