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В Красноярске автоинспектор дубинкой разбил окно на "Жигулях" горе-дрифтера

В Красноярске автоинспектор дубинкой разбил окно на "Жигулях" горе-дрифтера (1 фото + 2 видео)

Автор:
22 ноября 2021 17:43
Сообщество : Автомир
Метки: видео   дрифт   жигули   задержание   красноярск   
1704
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Как рассказали в ГИБДД, юный любитель "валить боком" слишком много возмущался при задержании.

В Красноярске сотрудник ДПС дубинкой разбил окно в автомобиле нарушителя, поскольку тот закрылся внутри и отказался выходить наружу. Юного "Шумахера" пришлось выковыривать и вытравливать при помощи дубинки и газового баллончика.


В дежурную часть на визг и грохот дрифтующего на парковке "таза" пожаловались местные жители. Когда на место приехали сотрудники ДПС, 24-летний владелец "Жигулей" принялся качать права и заперся внутри машины. Судя по всему, вместе с товарищем они решили поиздеваться над автоинспекторами, несколько раз обещая, что выполнят требования стражей порядка и выйдут из машины, но при этом оставались внутри запертого салона. В итоге один из сотрудников ДПС не выдержал и разбил окно автомобиля, не забыв для профилактики распылить внутри салона перцовый газ.

Выскочивший из автомобиля "дрифтер" продолжил возмущаться действиями ДПСников и пообещал написать на них заявление в прокуратуру. Правда, сделать у него это получиться не сразу. Горе-водителю грозит арест до 15 суток за неповиновение сотруднику полиции и штраф за нарушение ПДД.

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Метки: видео   дрифт   жигули   задержание   красноярск   
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386
Mixan 2 часа назад
Надо было еще этому "дрифтору" дубинкой по лбу настучать ..15 суток нормально ,надеюсь еще штраф и лишение прав .
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14k
vikklu 5 минут назад
Оно всё правильно, нарушил, получи наказание. Но всех же не переловишь. А вот построить для тех, кому в жопе печёт автодром, где и погонять можно, и подрифтить, и ещё чего в голову взбредёт. Въезд платный и расписка о том, что всё, что ни произойдёт, всё на ответственности участников. И пускай себе пар выпускают с адреналином. Уверен, в городе станет намного спокойнее на дорогах. А если ещё и ввести драконовские штрафы за опасную езду, то и подавно. Хошь приключений, вали на полигон и хоть убейся на здоровье, но на обычных дорогах будь любезен, соблюдай.
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66k
Максим 10 минут назад
А надо было разворотить ему епальник.
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7k
Dima 14 минут назад
У нас в Латвии поменяли правила и наказания, теперь за агрессивное вождение, даже если чуток угла даш, накажут штрафом в 500 евро и ещё 8 штрафных пунктов накинут. После этого, мамкиных дрифтеров стало в разы меньше.
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2k
Дмитрий 16 минут назад
мы увидели сотрудников на машине, но спросили у них а вы кто )))))) ЛОШАРЫ вы мальчики, и за видос спасибо там еще и осорбление сотрудника
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12k
Вася 21 минуту назад
в америках из придурка бы уже дуршлаг сделали.. права они ссука свои знают, а на обязанности срут
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7k
alex9845 Полчаса назад
Молокососы насмотрелись видео с ютуба где качают права перед ментами))
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1k
Dorell Полчаса назад
Правильно все сделал инспектор. Жаль только они не со всеми такие смелые. Была бы тачка подороже или борода у дрифтуна подлиннее, обдрифтовался бы инспектор, к сожалению.
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42k
Максим Т. 36 минут назад
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589
zenon 54 минуты назад
Рыбёнку повезло. Если бы это было во времена когда захватили Россию другие вредители, то они бы просто взорвали автомобиль. Не, не так, они бы его вытряхнули из машины на виселицу. Тоже не так, откуда у него машина, какой дурдом дал ему разрешение на машину?
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5k
Sanar 57 минут назад
Потешные эти дрифтуны, "мы подъехали, машину случайно занесло 585 раз, менты разбили окно, мы просто сидели", я в детском садике лучше отмазываться умел, нужно было ещё и второго петушару привлечь за дачу ложных.
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523
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Это меньшее, что инспектора могли сделать для этого генетического мусора.
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27k
Aqueronte Час назад
Угомил заднеприводного.
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1k
Алексей Matr Час назад
Новости последнее время радуют. То сильно разговорчивого мордой в асфальт, то дристуну дубинкой... Так и надо
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22k
MrGod 2 часа назад
А у машины есть ТО? Нет? На утилизацию ведро.
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Андрей Ы. 2 часа назад
Злостное неповиновение законным требованиям полиции - огонь на поражение. Только так.
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1k
Бич Бичовский 2 часа назад
Молодцы дпсы, нахлобучили дрифтуна, всегда бы так.
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−6
Oleg 2 часа назад
Додрифтелся
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57k
pynh 2 часа назад
скоро на всех парковках тц
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