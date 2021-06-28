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В Петербурге полицейские задержали лихача на мотоцикле, он пообещал оставить их без работы

В Петербурге полицейские задержали лихача на мотоцикле, он пообещал оставить их без работы (4 фото + 1 видео)

Автор:
28 июня 2021 11:48
Сообщество : Автомир
Метки: Погоня   авто   автохам   видео   задержание   мотоциклист   
590
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Парень катался в Озерках с девушкой на мотоцикле без госномеров. Сотрудники дорожно-патрульной службы потребовали гонщика остановиться, но нарушитель попытался скрыться.

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Метки: Погоня   авто   автохам   видео   задержание   мотоциклист   
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25  комментариев
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7k
Rus77 Час назад
Очередной ослоё6...
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4k
Vetal Monah 21 секунду назад
Жалко,что нельзя подвергать жизнь хруста опасности,а так хорошо было бы притереть к забору.
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1k
LaPooH 2 минуты назад
Нахрена садится на байк, если даже от двух экипажей по закоулкам уйти не можешь. Дибил.
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1k
дормидонт 16 минут назад
Всё ждал и надеялся что бортанут этого барана нетрадиционной ориентации. Почему как бородатый любитель ослов, так обязательно понторез?
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63
Васек ПЕТРОВ дормидонт 3 минуты назад
овец. любитель овец... их только с понтами можно любить, иначе никак.
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1k
Сергей Полчаса назад
Попался отвечай, а кричать что связи есть это балаболы так делают, люди которые знают что могут решить, просто берут молча и решают. ДПСники молодцы исполняют свою работу.
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33k
Alex Полчаса назад
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22k
Батончик с маком 44 минуты назад
Если девушка прокатилась с чуркабесов, то это уже не девушка, а мразь конченая. Чернильниц даже с презиком чпокать западло.
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21k
Inter 47 минут назад
ЖЧНв!
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4k
Shade116 52 минуты назад
Когда уже отстрел чернобурок будет?
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5k
Ya 52 минуты назад
Увидел его харю - не удивлен.
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54k
pynh 55 минут назад
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2k
Semen Час назад
Вот на что силы уходят.... столько времени, внимания, когда отстрел им разрешат, применение табельного при "1 статьи 19.3 КоАП РФ"...
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541
Not Found! Час назад
Чёрная вонючая плесень!
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14k
Serg2001 Час назад
Хотелось бы девушку поподробнее рассмотреть. Просто любопытно, кто с такими муд@ками связывается.
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1k
Hunde Beißer2 Час назад
У хонды мотор от скутера?
Или ослоеп первый раз на байк сел?
Или чернильница сильно тяжелая?
Что то тут не так!
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13k
куджо Час назад
Даёшь флойда!
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