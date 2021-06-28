В Петербурге полицейские задержали лихача на мотоцикле, он пообещал оставить их без работы

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Парень катался в Озерках с девушкой на мотоцикле без госномеров. Сотрудники дорожно-патрульной службы потребовали гонщика остановиться, но нарушитель попытался скрыться.
Нарушителем оказался 24-летний совладелец автосервиса и проката самокатов. Во время оформления протоколов, приезжий стал хамить сотрудникам, вызывающе себя вести и хвалиться своими связями в органах.
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Метки: Погоня авто автохам видео задержание мотоциклист
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