Мотоциклист серьезно пострадал в ДТП с «Жигулями» на юге Петербурга

На пересечении Московского проспекта и Кузнецовской улицы "Жигули" столкнулись с мотоциклистом. Байкер от удара вылетел из седла и, перевернувшись в воздухе, упал на асфальт.

0 Источник: По словам очевидцев, мотоциклист получил переломы ног, его госпитализировали.

Видео опубликовано в групее 78 | НОВОСТИ На пересечении Московского проспекта и Кузнецовской улицы "Жигули" столкнулись с мотоциклистом. Байкер от удара вылетел из седла и, перевернувшись в воздухе, упал на асфальт. 2021-07-06T12:45:17+03:00