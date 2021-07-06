Мотоциклист серьезно пострадал в ДТП с «Жигулями» на юге Петербурга

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На пересечении Московского проспекта и Кузнецовской улицы "Жигули" столкнулись с мотоциклистом. Байкер от удара вылетел из седла и, перевернувшись в воздухе, упал на асфальт.
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Метки: аварии авто ваз видео дтп жигули мотоциклист не уступил
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Хоть какое то время на дорогах поспокойнее будет)