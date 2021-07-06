FISHKINET
Сообщество Аварии 4530 постов • 464 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Мотоциклист серьезно пострадал в ДТП с «Жигулями» на юге Петербурга

Мотоциклист серьезно пострадал в ДТП с «Жигулями» на юге Петербурга (2 фото + 1 видео)

Автор:
06 июля 2021 12:45
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   ваз   видео   дтп   жигули   мотоциклист   не уступил   
553
2
1
На пересечении Московского проспекта и Кузнецовской улицы "Жигули" столкнулись с мотоциклистом. Байкер от удара вылетел из седла и, перевернувшись в воздухе, упал на асфальт.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   ваз   видео   дтп   жигули   мотоциклист   не уступил   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
18
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Vitamin 2 часа назад
-1, сколько их там еще?...
Хорошо идут)
Хоть какое то время на дорогах поспокойнее будет)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41
Abeille133 6 минут назад
бедный мотоциклист как тряпичнай кукла сложился . выздоравливай, парень!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Mr.Bean 45 минут назад
Перекресток место повышенной опасности и повод немного прибавить концентрации внимания водителю. Одному стоило разуть глаза, другому стоило убавить газку и обошлось бы парой матов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 53 минуты назад
Буржуйский байкер против советского Жигуля? Хе-хе. Не на того напали!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Игорь 2 часа назад
Вот делали же раньше машины - никакие мотоциклисты не страшны были.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Echo 2 часа назад
быстрый вжик
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Теперь у него ноги во все стороны сгибаются...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) 19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) Авария дня. Мотоциклисты перелетели через фургон Авария дня. Мотоциклисты перелетели через фургон В Великом Новгороде автомобиль столкнулся с мотоциклом В Великом Новгороде автомобиль столкнулся с мотоциклом В Пушкине автомобиль и мотоцикл не поделили проезжую часть В Пушкине автомобиль и мотоцикл не поделили проезжую часть Водитель скутера выжил после серьезного столкновения с автомобилем Водитель скутера выжил после серьезного столкновения с автомобилем Авария дня. ДТП в Твери с участием подростка на ВАЗе Авария дня. ДТП в Твери с участием подростка на ВАЗе
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1773920



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Китай отмечает 100-летие коммунистической партии: Азия содрогается!
4
344
Китай отмечает 100-летие коммунистической партии: Азия содрогается!
Мелодия, под которую крутится волчок "Что? Где? Когда?"
3
30
Мелодия, под которую крутится волчок "Что? Где? Когда?"
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Участницы группы «Тату» не знали, что в интернете продают билеты на их концерт с участием Брежневой и Долиной
0
11
Участницы группы «Тату» не знали, что в интернете продают билеты на их концерт с...
Новости автоаукционов: Gooding&Company, Июнь 2021 года
0
0
Новости автоаукционов: Gooding&Company, Июнь 2021 года
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Дружба народов длится, пока есть общий ресурс
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#картинки#дтп#аварии#шоу бизнес#позитив#Реакция#люди#природа
#Юмор#история#интересное#СССР#животные#подборка#авто аварии#Россия#приколы#Москва
#интересно#прикол#автомобили#автомир#фотографии#кино#познавательно#девушки#спорт#звезды

На что жалуетесь?

Вернуться