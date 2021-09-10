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Авария дня. Совсем не доброе утро из Копейска

Авария дня. Совсем не доброе утро из Копейска (4 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2021 10:48
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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Утром 7 сентября, водитель, выезжая с улицы Учительской на проспект Победы устроил массовое ДТП.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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4  комментария
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SolomonA 2 часа назад
Форд красава. Спас владельца регистратора. Грудью на амбразуру.
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Fisher1979 2 часа назад
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11k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
Регу просто фантастически повезло!
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