Протащил несколько метров: наркоман на внедорожнике сбил людей

За рулем автомобиля Land Cruiser находился 34-летний мужчина. В мае 2021 года его приговорили к трем годам лишения свободы за совершение кражи с испытательным сроком на 1 год. По факту ДТП в Харькове открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса. Если вина водителя будет доказана — ему грозит до восьми лет лишения свободы.

2021-11-12T12:14:08+03:00