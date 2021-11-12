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Протащил несколько метров: наркоман на внедорожнике сбил людей

Протащил несколько метров: наркоман на внедорожнике сбил людей (1 фото + 4 видео)

Автор:
12 ноября 2021 12:14
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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На проспекте Науки в Харькове неадекватный водитель внедорожника Toyota Land Cruiser проехал на красный свет и сбил двух детей. Водителя подозревают в употреблении наркотических веществ.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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9  комментариев
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39k
Олег 3 часа назад
Харьков славится резонансными ДТП с дорогими машинами и неадекватными водителями.
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7k
Позитив Полчаса назад
жуть...
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surender 2 часа назад
почемуц формулировка "ЕСЛИ доказана вина..." а может быть не доказанной? хм...
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25k
Vazari 2 часа назад
Наркет за рулем-сын местного чиновника. Отмажут. У них там это что ни день, то мажор или байстрюк чиновника людей давят гашеные. Всем все с рук сходит. Власть более важными делами занята. Галкина в страну не допущать!
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3k
ezhik 3 часа назад
когда уже этих уё...ков начнут садить?
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