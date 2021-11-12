Протащил несколько метров: наркоман на внедорожнике сбил людей

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На проспекте Науки в Харькове неадекватный водитель внедорожника Toyota Land Cruiser проехал на красный свет и сбил двух детей. Водителя подозревают в употреблении наркотических веществ.
Присутствует ненормативная лексика!
Очевидцы засняли на видео, как до аварии водитель автомобиля Land Cruiser искал "закладку" на улице Тобольского.
За рулем автомобиля Land Cruiser находился 34-летний мужчина. В мае 2021 года его приговорили к трем годам лишения свободы за совершение кражи с испытательным сроком на 1 год.
По факту ДТП в Харькове открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса. Если вина водителя будет доказана — ему грозит до восьми лет лишения свободы.
По факту ДТП в Харькове открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса. Если вина водителя будет доказана — ему грозит до восьми лет лишения свободы.
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А менты ничего сделать не могут, т.к. есть приказ свыше "Таких - не трогать!" ибо уволят. Поэтому пальчиком помашут и отпустят до следующего раза.
Ситуация конечно страшная. Нарколыги так и будут ездить обдолбанными и давить людей.