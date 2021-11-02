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Найден пропавший автопоезд, который простоял 60 лет с ключами в замке

Найден пропавший автопоезд, который простоял 60 лет с ключами в замке (10 фото)

Автор:
02 ноября 2021 19:29
Сообщество : Автомир
Метки: автомобили   автопоезд   автопоезда   машины   
1491
10

В 1956 году этот грузовик повез четыре автомобиля Chevrolet Chevy и буквально на следующий день пропал. Машина не вышла на связь и где-то затерялась. Нашли ее, брошенную вдалеке от дороги, спустя многие десятилетия – в 2016 году в лесу. Никто не знает что с ним случилось. Поезд простоял под открытым небом все это время с ключами в замке. Ныне можно увидеть, во что за все эти годы превратился грузовик и Chevrolet Chevy под действием сил природы.

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Метки: автомобили   автопоезд   автопоезда   машины   
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15  комментариев
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19k
Alf 3 часа назад
Какая-то мутная история. Там что народ по лесу совсем не гуляет?
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220
Lobsterhan 5 минут назад
Читал лет 5 назад, может даже и тут на Фишках, про квартиру, чуть - ли не в центре Парижа, которая простояла закрытой около 60 лет, но за которую аккуратно платили, поэтому никто туда не заходил. Вот как в такой бред можно поверить? Да, ясно на Западе частная собственность - это святое, но преиодическая проверка счетчиков, сантехники, общих труб или немытые столько лет окна явно должны были привлечь внимание?
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894
diag Полчаса назад
Верю-верю. И другие машины тоже заплутали. А колею протоптали привидения.
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6k
Михаил 2 часа назад
брехня.....
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401
Kulibin7 2 часа назад
Верю-верю, сам пи3.14дун.
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2k
Frank Borman 3 часа назад
60 лет, и никто ничего не украл, не раскурочил, не продал в металлолом. Вот это я называю тоталитарное государство. Вот как американцы боятся своих копов и свои тюряги.
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4k
livaneth 3 часа назад
Этот автопоезд либо уже попал в лес в таком состоянии, либо его уже в лесу вандалили.
Ну, вот например: у передней нижней легковушки не хватает стекла в правой фаре. Само оно выпасть не могло, остальные фары на месте.
Ну и прочие разрушения не выглядят как нанесённые только временем.
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12k
Хью́берт 3 часа назад
Попахивает городской легендой.
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15k
homerchik 3 часа назад
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