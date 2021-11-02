Найден пропавший автопоезд, который простоял 60 лет с ключами в замке

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В 1956 году этот грузовик повез четыре автомобиля Chevrolet Chevy и буквально на следующий день пропал. Машина не вышла на связь и где-то затерялась. Нашли ее, брошенную вдалеке от дороги, спустя многие десятилетия – в 2016 году в лесу. Никто не знает что с ним случилось. Поезд простоял под открытым небом все это время с ключами в замке. Ныне можно увидеть, во что за все эти годы превратился грузовик и Chevrolet Chevy под действием сил природы.
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Авторский пост
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Метки: автомобили автопоезд автопоезда машины
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Ну, вот например: у передней нижней легковушки не хватает стекла в правой фаре. Само оно выпасть не могло, остальные фары на месте.
Ну и прочие разрушения не выглядят как нанесённые только временем.