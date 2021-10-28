Дизайнер превращает автомобильную классику в роскошные понтонные катера

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В последнее время концепция жизни на природе и в постоянном движении снова прибрела большую популярность. Что касается колесного транспорта, все ясно. А что делать, если хочется путешествовать или просто отдыхать на реке? Итальянский дизайнер Пьерпаоло Лаццарини в ответ на это предлагает необычное и красивое решение.
Новая линейка понтонных катеров от компании Lazzarini Design называется Floating Motors ("Плавающие моторы"). Это адаптация классических автомобилей и превращение их в функциональный водный транспорт.
Автомобильные клоны изготавливаются из стекловолокна или углеродного волокна, а затем оснащаются плавучим корпусом и двигателем. Получается идеальное транспортное средство для речных или морских путешествий, для работы или отдыха. Необычное, красивое и по-настоящему дизайнерское.
Автомобильные клоны изготавливаются из стекловолокна или углеродного волокна, а затем оснащаются плавучим корпусом и двигателем. Получается идеальное транспортное средство для речных или морских путешествий, для работы или отдыха. Необычное, красивое и по-настоящему дизайнерское.
"Мы строго соблюдаем пропорции и размеры оригинальных моделей автомобилей, применяем самые современные навигационные методы для создания плавучего корпуса (катамаран, обычный или фольгированный) и обеспечиваем исключительное качество строительных материалов и технологий для максимальной долговечности в суровых условиях, - уверяет Пьерпаоло Лаццарини. - Наша продукция - это моторные лодки высшего класса в форме легендарных автомобилей".
Среди моделей есть автобус VW, двухместный кабриолет La Dolce и MINI с окраской Union Jack (флаг Великобритании). Автобус VW идеально подходит для жизни на воде, он практически представляет собой плавучий дом. Другие конструкции имеют размеры поскромнее, но прекрасно подходят для отдыха и развлечений.
Единственная проблема в том, что на самом деле ни один из этих катеров до сих пор не построен. Они существуют только как концепт, а компания Floating Motors все еще находится на стадии запуска и принимает предварительные заказы. И единственная модель, которая в настоящее время предлагается для предварительного заказа, - это La Dolce по цене 35000 долларов.
Лаццарини также запустил краудфандинговую кампанию для своего проекта. Он надеется собрать достаточно средств, чтобы их хватило на создание прототипов для других моделей, и вывести их на рынок в течение ближайших двух лет.
Так что речному дому на колесах пока придется подождать. Но, так или иначе, это довольна крутая концепция, которая может стать реальностью в ближайшем будущем.
Видеопрезентация проекта Floating Motors
Источник: — переведено специально для fishki.net
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