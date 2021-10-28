Дизайнер превращает автомобильную классику в роскошные понтонные катера

Единственная проблема в том, что на самом деле ни один из этих катеров до сих пор не построен. Они существуют только как концепт, а компания Floating Motors все еще находится на стадии запуска и принимает предварительные заказы. И единственная модель, которая в настоящее время предлагается для предварительного заказа, - это La Dolce по цене 35000 долларов.