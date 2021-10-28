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Дизайнер превращает автомобильную классику в роскошные понтонные катера

Дизайнер превращает автомобильную классику в роскошные понтонные катера (10 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2021 14:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   автомобили   дизайн   дизайнер   дизайнерская идея   катера   концепт   понтоны   
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В последнее время концепция жизни на природе и в постоянном движении снова прибрела большую популярность. Что касается колесного транспорта, все ясно. А что делать, если хочется путешествовать или просто отдыхать на реке? Итальянский дизайнер Пьерпаоло Лаццарини в ответ на это предлагает необычное и красивое решение.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   автомобили   дизайн   дизайнер   дизайнерская идея   катера   концепт   понтоны   
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Клёст Час назад
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Андрей Ватрушкин 39 минут назад
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