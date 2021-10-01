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Голь на выдумку богата: автохитрости, до которых не всякий додумается

Голь на выдумку богата: автохитрости, до которых не всякий додумается (16 фото)

Автор:
01 октября 2021 11:31
Сообщество : Автомир
Метки: Юмор   авто   автомобили   подборка   прикол   хитрости   
1196
16

Тяжёлый времена коснулись каждого: пострадали и владельцы Жигулей, и водители Мерседесов. Как из трудных ситуаций выкручиваются люди? Все ответы в посте.

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Метки: Юмор   авто   автомобили   подборка   прикол   хитрости   
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11k
Nikita 11 минут назад

Ну не знаю.... Если под плёнкой конденсат соберётся, а вместо снега морозец жахнет. то плёночка и примёрзнет.... И шо тогда?
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Ivan 2 минуты назад
А если клеёночка примёрзнет...
Конденсат вещь коварная.
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