Голь на выдумку богата: автохитрости, до которых не всякий додумается

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Тяжёлый времена коснулись каждого: пострадали и владельцы Жигулей, и водители Мерседесов. Как из трудных ситуаций выкручиваются люди? Все ответы в посте.
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Ну не знаю.... Если под плёнкой конденсат соберётся, а вместо снега морозец жахнет. то плёночка и примёрзнет.... И шо тогда?