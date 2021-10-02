Зеленое будущее: Rolls-Royce представила свой первый электромобиль

В среду компания представила новый элегантный лимузин, получивший имя Spectre – не иначе как в честь выхода нового фильма об агенте 007. Новинка поступит в продажу к 2023 году и станет первым полноценным электромобилем Rolls-Royce, но компания обещает, что к 2030 году все ее автомобили будут электрическими.
Цена на Spectre составит от 400 000 до 500 000 фунтов стерлингов (40-50 миллионов рублей). Руководство компании считает это самым важным моментом в истории Rolls-Royce со времен знакомства Чарльза Роллса и Генри Ройса.
Источник:
За последнее десятилетие компания Rolls-Royce выпустила два экспериментальных прототипа электромобилей. В 2011 году это был Phantom EE (кодовое название 102EX), созданный на базе автомобиля Phantom. 6,75-литровый бензиновый двигатель V12 и коробку передач заменили литий-ионным аккумулятором и двумя электродвигателями, которые позволяли ему разгоняться до 96 километров в час за 8 секунд. Максимальная скорость была ограничена 160 километрами в час.
Электромобиль хвалили за почти бесшумную работу и передовые технологии, включая индуктивную или «беспроводную» зарядку, но запас хода в 200 километров и 20-часовая зарядка оставались, по признанию компании, «серьезными препятствиями». Вторым же электрокаром Rolls-Royce был Vision Next 100 (103EX) 2016 года, который совершил трехлетнее мировое турне.
И теперь Rolls-Royce представила электромобиль, который генеральный директор компании Торстен Мюллер-Отвос называет «настоящим» – не прототипом, а серийным автомобилем. Название «Spectre» может напоминать о заклятом враге Джеймса Бонда, но для Rolls-Royce это всего лишь продолжение традиции «призрачных» наименований: Spectre присоединится к Phantom, Wraith и Ghost.
Источник:
- Катер завис в воздухе, налетев на камни у Нормандских островов
- Президент Южной Кореи призвал соотечественников отказаться от собачатины
- НАСА отправило в космос спутник размером с коробку хлопьев
- Ученые восстановили лица древних египтян по ДНК
- Редкое печенье Oreo с покемонами продают на eBay за тысячи долларов
Понравилось13
Значит, корешки в виде эко.энергетики и электромашин это цивилизованному Западу.
А ботва в виде докупленной энергии от грязной энергетики и старые аккумуляторы для третьих стран.
Как можно быть настолько тупыми и верить, что производство аккумуляторов и электричества не вредит окружающей среде