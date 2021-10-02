Зеленое будущее: Rolls-Royce представила свой первый электромобиль

В среду компания представила новый элегантный лимузин, получивший имя Spectre – не иначе как в честь выхода нового фильма об агенте 007. Новинка поступит в продажу к 2023 году и станет первым полноценным электромобилем Rolls-Royce, но компания обещает, что к 2030 году все ее автомобили будут электрическими.