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Зеленое будущее: Rolls-Royce представила свой первый электромобиль

Зеленое будущее: Rolls-Royce представила свой первый электромобиль (5 фото + 1 видео)

Автор:
02 октября 2021 08:01
Сообщество : Автомир
Метки: Rolls Royce   Spectre   ynews   автомобили   новости   электромобиль   
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В среду компания представила новый элегантный лимузин, получивший имя Spectre – не иначе как в честь выхода нового фильма об агенте 007. Новинка поступит в продажу к 2023 году и станет первым полноценным электромобилем Rolls-Royce, но компания обещает, что к 2030 году все ее автомобили будут электрическими.

Цена на Spectre составит от 400 000 до 500 000 фунтов стерлингов (40-50 миллионов рублей). Руководство компании считает это самым важным моментом в истории Rolls-Royce со времен знакомства Чарльза Роллса и Генри Ройса.

За последнее десятилетие компания Rolls-Royce выпустила два экспериментальных прототипа электромобилей. В 2011 году это был Phantom EE (кодовое название 102EX), созданный на базе автомобиля Phantom. 6,75-литровый бензиновый двигатель V12 и коробку передач заменили литий-ионным аккумулятором и двумя электродвигателями, которые позволяли ему разгоняться до 96 километров в час за 8 секунд. Максимальная скорость была ограничена 160 километрами в час.

Электромобиль хвалили за почти бесшумную работу и передовые технологии, включая индуктивную или «беспроводную» зарядку, но запас хода в 200 километров и 20-часовая зарядка оставались, по признанию компании, «серьезными препятствиями». Вторым же электрокаром Rolls-Royce был Vision Next 100 (103EX) 2016 года, который совершил трехлетнее мировое турне.

И теперь Rolls-Royce представила электромобиль, который генеральный директор компании Торстен Мюллер-Отвос называет «настоящим» – не прототипом, а серийным автомобилем. Название «Spectre» может напоминать о заклятом враге Джеймса Бонда, но для Rolls-Royce это всего лишь продолжение традиции «призрачных» наименований: Spectre присоединится к Phantom, Wraith и Ghost.

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Метки: Rolls Royce   Spectre   ynews   автомобили   новости   электромобиль   
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2  комментария
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Sergius SPb Полчаса назад
Я понял смысл электромобилей и зеленой энергетики. Кому вершки и корешки.
Значит, корешки в виде эко.энергетики и электромашин это цивилизованному Западу.
А ботва в виде докупленной энергии от грязной энергетики и старые аккумуляторы для третьих стран.
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ton 22 минуты назад
Достали уже с псевдо-экологичностью электрокаров
Как можно быть настолько тупыми и верить, что производство аккумуляторов и электричества не вредит окружающей среде
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