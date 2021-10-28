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Выпал снег, появились они: мамкин дрифтер сбил девушку на парковке в Свердловской области

Выпал снег, появились они: мамкин дрифтер сбил девушку на парковке в Свердловской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2021 12:24
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дрифт   дрифтер   дтп   пешехода сбили   
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В Красноуфимске начинающий 18-летний водитель получил права только месяц назад и уже попытался чудить на парковке, но сбил девушку.

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Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дрифт   дрифтер   дтп   пешехода сбили   
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38k
Сергей 2 часа назад
Гандон.
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Опаньки 2 часа назад
я конечно ни на что не намекаю, но уровень самосохранения у пешеходов далеко не 80ЛВЛ
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29k
ACU900 2 часа назад
Это как понимать,25 -го сентября он получил права, а 26-го (на следующий день) уже привлекся к административной ответственности (то есть был пойман за нарушением ПДД). И ровно через месяц после этого он наезжает на пешехода ...
Права он скорее всего купил (дал взятку "нужным людям"). Если бы честно отучился и так же честно сдавал бы экзамены - то он так бы себя не вел...
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136
Илья 2 часа назад
Тупой [мат] сбил тупую пиз..у.
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96
Foma Kiniaev Ewgeny 42 минуты назад
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96
Foma Kiniaev Ewgeny Полчаса назад
Не инстинкт, скорее наблюдательность и здравый смысл. Там где они идут, нет ни одного следа от ног, только шин. А в левом нижнем углу видно по следам, где нужно идти. То есть, выводы можно было сделать.
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