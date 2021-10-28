Выпал снег, появились они: мамкин дрифтер сбил девушку на парковке в Свердловской области

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В Красноуфимске начинающий 18-летний водитель получил права только месяц назад и уже попытался чудить на парковке, но сбил девушку.
ГИБДД «Красноуфимска» сообщает: "26.10.2021 года на парковке у ТЦ "Рио" водитель а/машины ВАЗ-2107 совершил наезд на пешехода. Используя шаблонные фразы, надо сказать, что водитель неправильно выбрал скорость движения, без учета погодных условий, состояния дорожного покрытия и характеристик транспортного средства. Не справился с управлением, допустил занос транспортного средства с последующим наездом на пешехода. А если отступить от шаблонов - то это наглядный пример того, чем могут закончиться понты начинающего водителя. В результате аварии пешеход получил повреждения головы и мягких тканей лица. После оказания медицинской помощи, направлен на амбулаторное лечение. Водитель 2003 г.р., в момент ДТП трезв, водительское удостоверение получил 25 сентября 2021 года. За свою водительскую карьеру 1 раз привлекался к административной ответственности (26 сентября). Как видим карьера не задалась, и это ли не повод задуматься."
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Метки: ВАЗ аварии авто авто аварии видео дрифт дрифтер дтп пешехода сбили
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Права он скорее всего купил (дал взятку "нужным людям"). Если бы честно отучился и так же честно сдавал бы экзамены - то он так бы себя не вел...