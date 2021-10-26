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«Шашечник» на BMW не протиснулся между грузовиком и бордюром

«Шашечник» на BMW не протиснулся между грузовиком и бордюром (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 октября 2021 13:47
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   шашечник   
1296
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В Виннице водитель грузовика при перестроении вовремя не заметил быстрого водителя старенького BMW, который опережал всех в потоке.

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Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   шашечник   
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12  комментариев
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42k
Элек Мек 3 часа назад
Шашечник шашечником,но почему эти "сундуки" так тянет во второй ряд и потом слушать их п.и.з.д.ё.ж не обгоняйте нас справа мы ничего не видим.
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15k
ВОВЧЕГ 5 минут назад
В этой ситуации победила диарея!
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2k
Sergius SPb 6 минут назад
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3k
Виктор Полчаса назад
Встретились уважаемые друг другом .....
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10k
Lev Asriev 41 минуту назад
"Шашечник не протиснулся?", или грузовоз сгреб? Виноват же Водятел грузовоза.
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17k
migun31 55 минут назад
Включать поворотники, религия не позволяет? Два дауна нашлись.
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17k
Serg2001 Час назад
"Поребриком" же!... )
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33k
Опаньки Час назад
они достойны друг друга... один правда ничему скорее всего не научится, а второй, возможно, научится включать поворотник...
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34k
Гёз Уленшпигель Час назад
BMW - это диагноз!
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7k
Игорь 2 часа назад
оба хороши
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Johnny

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