«Шашечник» на BMW не протиснулся между грузовиком и бордюром

1296
1
1
В Виннице водитель грузовика при перестроении вовремя не заметил быстрого водителя старенького BMW, который опережал всех в потоке.
Второй ракурс с 1:20
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Во Владимире гонщик на «Жигулях» завалил на бок «УАЗик»
- В Брянске водитель кроссовера зацепил обочину и влетел во встречный автомобиль
- Гонщик на BMW попал в ДТП и остался без колеса
- Авария дня. Водитель BMW нашел свой трухлявый пень
- Авария дня. Смертельное столкновение с «копейкой» в Татарстане
40
Понравилось40
Новости партнёров