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Водитель «ГАЗели», двигаясь задним ходом, сбил пенсионерку в Мурманской области

Водитель «ГАЗели», двигаясь задним ходом, сбил пенсионерку в Мурманской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 октября 2021 13:11
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   пешехода сбили   
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В одном из дворов в Североморске водитель «ГАЗели», двигаясь задним ходом, сбил пенсионерку. Женщина получила травмы, ее доставили в больницу.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   пешехода сбили   
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1  комментарий
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Snork Snorkoff 19 минут назад
Блин, копейки же камера стоит по нынешним временам
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Johnny

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