Водитель «ГАЗели», двигаясь задним ходом, сбил пенсионерку в Мурманской области

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В одном из дворов в Североморске водитель «ГАЗели», двигаясь задним ходом, сбил пенсионерку. Женщина получила травмы, ее доставили в больницу.
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