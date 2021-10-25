Автомобиль на огромной скорости врезался в ресторан в центре Москвы

Причины аварии неизвестны. Рабочая версия: водитель не справился с управлением. К счастью, пострадал только владелец "Хендай". У него черепно-мозговая травма и перелом носа. Судя по кадрам аварии и скорости автомобиля, можно сказать, что и ему очень даже повезло.