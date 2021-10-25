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Автомобиль на огромной скорости врезался в ресторан в центре Москвы

Автомобиль на огромной скорости врезался в ресторан в центре Москвы (1 фото + 3 видео)

Автор:
25 октября 2021 12:11
Сообщество : Аварии
Метки: Москва   авария   видео   ресторан   хендай   
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Лишь по счастливой случайности в аварии не пострадали пешеходы.

На Конюшковской улице в центре Москвы автомобиль "Хендай" на огромной скорости протаранил ресторан Osteriа Mario. На кадрах с камеры наблюдения видно, как иномарка вылетела с дороги на тротуар, снесла киоск и врезалась в стену здания.

Причины аварии неизвестны. Рабочая версия: водитель не справился с управлением. К счастью, пострадал только владелец "Хендай". У него черепно-мозговая травма и перелом носа. Судя по кадрам аварии и скорости автомобиля, можно сказать, что и ему очень даже повезло.

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Метки: Москва   авария   видео   ресторан   хендай   
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17  комментариев
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65k
Viktor 56 минут назад
Не черепно-мозговая травма у водилы, а черепная!
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−6
ну 56 секунд назад
чурка ?
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9k
Vacony 13 минут назад
офигеть.. люди в рубашке родились... а вот водятла надо было на месте добить ..
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4k
Виктор Штурмаревич 17 минут назад
Причина как раз известна,спешил на покраску.Но теперь просто не спеша на разборку сходит.
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5k
Артем Кощеев 17 минут назад
Черепно-мозговая травма это не следствие, а причина аварии
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3k
Дмитрий 18 минут назад
Интересно. Как он так влетел по прямой то? Не мог же просто так по прямой вылететь на тротуар, даже не пытаясь сманеврировать...
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12k
Евгений Полчаса назад
Не первый раз этот гастелло, подвиг совершает, судя по машине
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8k
кот базилий Полчаса назад
Как и где он так разогнаться умудрился, наверно ас дворовый.
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8k
Перст Указующий 37 минут назад
понаставят рестораны где попало, нормальному дагу проехать негде.
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9k
ScorpionDS 37 минут назад
Судя по черной двери и крылу, такой таран у машины не впервые ...
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4k
Максим 45 минут назад
В целом ролик нормальный, повреждения только у железяк, которые оплатит водитель.
А вот в комментариях собрались любители русского языка. Душа поет!
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14k
Toxictofa 49 минут назад
Вот всегда бы так.
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20k
Слепой Пью 51 минуту назад
У ТС тоже травма - грамотности: "второе день рождения! С каких пор слово "день" стало среднего рода? С появлением ЕГЕГЕ?
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3k
Едондер пуп 54 минуты назад
Не справился с управлением потому что и не пытался. Отключился по какой-то причине.
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