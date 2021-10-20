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Владелец побитой легковушки на ходу взобрался на стрелу автокрана и остановил сбежавшего с ДТП хама

Владелец побитой легковушки на ходу взобрался на стрелу автокрана и остановил сбежавшего с ДТП хама (3 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2021 08:05
Сообщество : Аварии
Метки: ДТА   Погоня   авария   авто   автокран   видео   
1303
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Настоящая погоня с элементами боевика развернулась в Киеве. Пьяный коммунальщик вляпался в аварию, но удрал с места ДТП. Однако на любого антигероя найдется свой герой, который восстановит справедливость.

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Метки: ДТА   Погоня   авария   авто   автокран   видео   
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17  комментариев
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54k
Igor 52 минуты назад
Чуток поменяли сценарий
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11k
Голос Вселенной 47 секунд назад
Слышал об этом случае... Но тут не полностью видео выложили...
Ссылка youtu.be
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182
freepoint 24 минуты назад
Да это Зеленский по привычке очередной сериал снимает.
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182
freepoint 20 минут назад
И вообще, это не автокран, а вышка.
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4k
KonstantinLeirov Полчаса назад
А какая культура речи в стольном граде Незалежной! Ух, прям))) И повод тоже супер)
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11k
Хью́берт 36 минут назад
Два дебила, это сиха.
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1k
Павел Коваленко 37 минут назад
сейчас где то в америке заплакал от умиления Доменик Торетто))))
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8k
Кенвуд 51 минуту назад
Когда нет веры в справедливость, начинаешь вершить её сам.
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1k
дормидонт 52 минуты назад
Вообще то это автовышка, а не автокран. И зачем так рисковать? Мог сорваться бы с машины и попасть под колёса. И стоит это ведро с гайками жизни? Тем более своей собственной. Всё равно нашли бы этого обдолбыша.
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36k
Франц Лефорт Час назад
"Приключения итальянцев в России" на новый лад!
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2k
Charles Montgomery Burns Час назад
Ну хз... Повезло, что никого не задавили, а то водитель мог сказать, что его в это время били по лицу и дёргали за руль...
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250
Александр Морковкин Charles Montgomery Burns 40 минут назад
Бухой, сбежал... Может что угодно говорить, никто не поверит!
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