Владелец побитой легковушки на ходу взобрался на стрелу автокрана и остановил сбежавшего с ДТП хама

На место поимки водителя автокрана вызвали правоохранителей. Кстати, пьяненький коммунальщик в кабине сидел не один, а с пассажиром. Тому тоже повезло: и в погоне поучаствовал, и получил много эмоций при общении с автовладельцем побитой легковой и полицейскими.