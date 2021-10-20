Владелец побитой легковушки на ходу взобрался на стрелу автокрана и остановил сбежавшего с ДТП хама

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Настоящая погоня с элементами боевика развернулась в Киеве. Пьяный коммунальщик вляпался в аварию, но удрал с места ДТП. Однако на любого антигероя найдется свой герой, который восстановит справедливость.
Вчера, 19 октября, водитель автокрана совершил ДТП на перекрестке улиц Бережанская и Луговая,. Будучи навеселе, он врезался в легковую машину, но останавливаться на месте происшествия не стал и попытался удрать.
Однако владелец побитого авто так просто ситуацию не оставил. Он запрыгнул на стрелу автокрана и на ходу пробрался в кабину водителя. Очевидцы сняли этот форсаж, искренне переживая за его героя.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
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ЗЫ: я хз, как гайцы в Незалежной нынче работают, но я бы тупо у нас просто снял на телефон номер машины и догнав, рожу водилы, с этим и к гайцам, геройствовать, прыгая на ходу на авто с бухим водилой наф не нужно.