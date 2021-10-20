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В Италии продают 34-летний УАЗ, и он доработан местными мастерами

В Италии продают 34-летний УАЗ, и он доработан местными мастерами (8 фото)

Автор:
20 октября 2021 09:50
Метки: авто   автомир   автомобили   внедорожник   найдено на ebay   уаз   
725
8
В Италии на сайте Autoscout24 появился в продаже советский внедорожник УАЗ-469 образца 1987 года. Эта спецверсия никогда не продавалась на территории СССР.
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Метки: авто   автомир   автомобили   внедорожник   найдено на ebay   уаз   
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3  комментария
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179
Максим Максимов 2 часа назад
Берлускони там свой Патриот ещё не продаёт?
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5k
Ruk 3 часа назад
колхоз и в Италии колхоз
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3k
Outcast 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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Mr_Murad

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