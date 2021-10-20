В Италии продают 34-летний УАЗ, и он доработан местными мастерами

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В Италии на сайте Autoscout24 появился в продаже советский внедорожник УАЗ-469 образца 1987 года. Эта спецверсия никогда не продавалась на территории СССР.
Все автомобили УАЗ-469 в советское время отправлялись на экспорт в Европу в базовом исполнении, а уже на месте дорабатывались компаниями-импортерами под потребности конкретных заказчиков. В первую очередь менялся двигатель: штатный бензиновый 75-сильный УМЗ-451МИ – на дизельные моторы европейских производителей. Вот и в данном случае внедорожник получил 2,5-литровый дизель мощностью 75 "лошадок".
Однако представленный здесь уазик пережил и ряд индивидуальных доработок. Во-первых, внедорожник стал трехместным, причем все сиденья оказались в первом ряду (пассажирские смещены немного назад). Материал сидений – натуральная кожа.
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Во-вторых, уазик обзавелся мягкой складной крышей вместо стандартного армейского тента. В-третьих, багажный отсек отделили от пассажирского салона металлической решеткой. В-четвертых, автомобиль выкрасили в приятный серо-голубой металлик, украсив кузов черными и красными полосками вдоль бортов.
Кроме того, внедорожник получил силовой бампер с "кенгурятником", дополнительные фары, пластиковые расширители арок, декоративные накладки на капот, новые зеркала заднего вида, облагороженную приборную панель, спортивный руль, оригинальные колесные диски и шины Bridgestone.
Как утверждает продавец (он же единственный владелец), за все 34 года эксплуатации УАЗ проехал 67.500 км. У автомобиля было исключительно гаражное хранение, поэтому он находится в отличном состоянии. Отсюда и такая цена – за внедорожник просят 18.000 евро (около 1,4 миллиона рублей по текущему курсу).
Расстаться с машиной владелец решил из-за того, что УАЗ – это автомобиль для настоящих энтузиастов. А энтузиазма с возрастом становится все меньше: продавец признается, что последнее время проезжает на своем внедорожнике не более 200 км в год.
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