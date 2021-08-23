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«Стрела» — новый российский внедорожник, разработанный на смену армейскому УАЗ-469

«Стрела» — новый российский внедорожник, разработанный на смену армейскому УАЗ-469 (15 фото + 2 видео)

Автор:
23 августа 2021 14:13
Сообщество : Автомир
Метки: ВПК-Стрела   авто   автомир   автомобили   внедорожник   уаз   
1483
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На ежегодном форуме «Армия-2021» представили новый российский внедорожник ВПК «Стрела». Предполагается, что машина заменит в армии и народном хозяйстве модель УАЗ-469.

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Метки: ВПК-Стрела   авто   автомир   автомобили   внедорожник   уаз   
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20  комментариев
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4k
Денис Колосов 2 часа назад
Вопрос цены) У Газ есть Тигр (14 350 000).. но за эту цену полно более вменяемых альтернатив. Вот если его в 3 млн впихнут, то будут брать как горячие пирожки, конечно если боле менее качество будет
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2k
Sergius SPb 11 минут назад
Когда пустят в серию тогда и поговорим.
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515
Сергей Ковалев 17 минут назад
Видео могли бы снять в более трудных условиях. По такой дороге я на своем Акценте проеду!
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2k
Старожил Полчаса назад
Сомневаюсь что заменит. Брутальности не хватает
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10k
Underwood 36 минут назад
Не заменит она 469й с такой то длинной базой и весом.
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1k
fraxinus 42 минуты назад
Базовой машины нет, зато уже переборщили с тюнингом.
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41
Flexx U 49 минут назад
Как с качеством у Стрелы если как у уаз Хантер
Пускай летит такая стрела кому-нибудь в жопу.....
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1k
Moon24 Час назад
Двигатель хороший но маловато сил , будет тихоход
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5k
Sanar Час назад
Стрела разработана совместными усилиями Военно-промышленной компании и работающего при «Бауманке» Конструкторского бюро молодежи (КБМ).
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Интересно "разработчикам" когда-нибудь расскажут, что коряво слизать с хамера и воткнуть китайский мотор и разработать это разные вещи.
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8k
Клёст 2 часа назад
В таком случае даже не представляю, как бойцы командирскую машину из кювета вытащат...
Вот и делали бы себе БТРы, ёлки-палки.
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19k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Выглядит норм, но название "Стрела" ему прям вообще не подходит
стрела... лук...арбалет...Болт! Да вот "болт" было бы отлично
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5k
Кирилл 2 часа назад
Машину делали под запчасти?:))
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22k
Юрьевич 2 часа назад
«Стрела»? Назвали бы тогда уж "Молот"... Хотя в этом случае можно и назвать "Кувалда"

Копировать, так уж точнее надо...


Меня поражает мысль - если на шасси газели поставить кузов похожий на Хаммер и обязательно с такой же решёткой радиатора, присобачить полный привод, поставить колёса пошире и позубастее, ТО ТОГДА получится отличный армейский внедорожник!
И как, блин, конструкторы УАЗ-469 до этого не додумались?

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28
Александр Умка Черушев 2 часа назад
А отличный ходовой макет, кстати. Да, пока что это собрано и г о в н а Газели и палок, но на вид - отличное утилитарное авто. Когда и если пойдет в серию, буду серьезно рассматривать к покупке, тем более, что на образце уже есть и силовой бампер и лебедка, которые, надеюсь, дойдут до потребителя в неизменном виде. Также хотелось бы увидеть на машине военные мосты и дисковые тормоза. В общем, ребятам удачи, дико ждем. По внешке - то, что доктор прописал.
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12
ivan_dio 2 часа назад
Вы серьёзно? Между колесом и подкапотным пространством
Нет ничего? На внедорожнике ? Грязь вперемешку с ветками, травой и камнями разорвут все красивые шланги и пластиковые бачки. Потом заполнят все вокруг двигателя. С ЗАБОТОЙ О ПОТРЕБИТЕЛЕ
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10k
котегRUS 2 часа назад
Уже хочу его!
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