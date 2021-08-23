«Стрела» — новый российский внедорожник, разработанный на смену армейскому УАЗ-469

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На ежегодном форуме «Армия-2021» представили новый российский внедорожник ВПК «Стрела». Предполагается, что машина заменит в армии и народном хозяйстве модель УАЗ-469.
Стрела разработана совместными усилиями Военно-промышленной компании и работающего при «Бауманке» Конструкторского бюро молодежи (КБМ). Новинка представляет собой полноразмерный рамный внедорожник, широко унифицированный с Соболем NN 4x4.
Лонжероны несущей рамы у Стрелы оригинальные, но почти все остальное заимствованное. Двигатель — 2,8-литровый 149-сильный турбодизель Cummins ISF, коробка передач — 6-ступенчатая механическая марки ГАЗ. Мотор знаком по ГАЗелям Next, а коробка передач — по ГАЗели NN.
Универсальный кузов Стрелы сделан на основе кабины ГАЗели Next. Черный пластиковый колпак в задней части съемный.
Передняя подвеска независимая, задняя — зависимая. Привод полный, типа part time, с жестким подключением передней оси.
Снаряженная масса внедорожника — 2700 кг, полная — 3500 кг (т.е. машина подпадает под водительскую категорию B).
Гражданская Стрела дополняет собой одноименные броневик и амфибию, представленные в 2020 году. Все это семейство создано в рамках опытно-конструкторских работ «Стрела», которые финансируются Министерством обороны России.
Широкая унификация с ГАЗелями и Соболями — это не только снижение себестоимости машины, но и упрощение ее эксплуатации, ведь газовские LCV выпускаются большими тиражами и запчасти к ним всегда доступны.
В перспективе 5-10 лет небронированная Стрела заменит в армии УАЗ-469. С помощью этой машины ВПК рассчитывает увеличить долю гражданской продукции в структуре своего бизнеса. Напомним, в конце 2019 года президент РФ Владимир Путин поставил задачу перед предприятиями оборонки ускорить конверсию, то есть адаптацию под гражданских потребителей продукции оборонного назначения.
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Метки: ВПК-Стрела авто автомир автомобили внедорожник уаз
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Пускай летит такая стрела кому-нибудь в жопу.....
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Интересно "разработчикам" когда-нибудь расскажут, что коряво слизать с хамера и воткнуть китайский мотор и разработать это разные вещи.
"Cummins ISF 2.8 выпускают в Китае, на заводе Beijing Foton Cummins Engine Company Limited (BFCEC). Это совместное предприятие Foton и Cummins. которое находится в Пекине."
Но, в принципе, не удивительно. Там сейчас всё выпускают.
Вот и делали бы себе БТРы, ёлки-палки.
стрела... лук...арбалет...Болт! Да вот "болт" было бы отлично
Копировать, так уж точнее надо...
Меня поражает мысль - если на шасси газели поставить кузов похожий на Хаммер и обязательно с такой же решёткой радиатора, присобачить полный привод, поставить колёса пошире и позубастее, ТО ТОГДА получится отличный армейский внедорожник!
И как, блин, конструкторы УАЗ-469 до этого не додумались?
Нет ничего? На внедорожнике ? Грязь вперемешку с ветками, травой и камнями разорвут все красивые шланги и пластиковые бачки. Потом заполнят все вокруг двигателя. С ЗАБОТОЙ О ПОТРЕБИТЕЛЕ