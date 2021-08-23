«Стрела» — новый российский внедорожник, разработанный на смену армейскому УАЗ-469

В перспективе 5-10 лет небронированная Стрела заменит в армии УАЗ-469. С помощью этой машины ВПК рассчитывает увеличить долю гражданской продукции в структуре своего бизнеса. Напомним, в конце 2019 года президент РФ Владимир Путин поставил задачу перед предприятиями оборонки ускорить конверсию, то есть адаптацию под гражданских потребителей продукции оборонного назначения.