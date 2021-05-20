37-летний советский УАЗ-469 выставили на продажу в США

Внедорожник вывезли в США в прошлом году, но из какой именно страны — не уточняется. Продавец сообщает, что, несмотря на малый пробег, кузов и салон УАЗа имеют явные следы эксплуатации. К примеру, на кузове внедорожника заметны царапины, потёртости, вмятины и крепёжные отверстия от навесного оборудования, которое на данный момент удалено. В интерьере также видны множественные потёртости, а швы на обивке сидений местами разошлись.