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37-летний советский УАЗ-469 выставили на продажу в США

37-летний советский УАЗ-469 выставили на продажу в США (26 фото)

Автор:
20 мая 2021 14:25
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   уаз   уаз 469   
423
26
В штате Иллинойс на площадке «Cars and Bids» продают советский УАЗ-469 1984 года выпуска. Судя по одометру, пробег составляет всего 70 километров, однако состояние внедорожника вызывает много вопросов.
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Метки: авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   уаз   уаз 469   
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15  комментариев
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5k
Владимир 3 часа назад
Спидометр (одометр) пошел по второму, а то и третьему кругу
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14k
ЦСКА 15 минут назад
Идеальный вариант УАЗа!!! Минимум ненужного барахла! Только самое необходимое для бездорожья! Вот нихера не понимаю, зачем нужно было ляпать, это беспонтовый УАЗ ХАНТЕР на пружинах, жалкое подобие "козла", а тупо не продолжать выпускать вот такой армейский вариант, с минимальной внутренней обшивкой, на которой живут муравьи, скапливается пыль и влага!?
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3k
Tuskub Полчаса назад
Это армейский "козел" с консервации...
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202
Shurickmack 56 минут назад
О, этож контора Дага ДэМуро, ждём обзор :)
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Типа, не битый, не крашеный, в одних руках, гаражное хранение? :)
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20k
Очевидное-Невероятное 3 часа назад
Этот УАЗ пробегал как табун сайгаков, а не 70 единиц расстояния (наверно километров, а не миль как в тексте). Убитые диски, стертые педали, тяп ляп закрашено, чем попало заменили ручки на торпеде, все равно никто не поймет зачем они...
Его цена в Америке меньше чем ведра болтов, купить его может только сердобольный и глупый эмигрант, делающий вид что тоскует по СССР.
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169
Glassy 3 часа назад
Фейк! Они гниют прям на заводе. Их проектрируют на ржавой бумаге, ржавыми карандашами, затем на ржавых станках из ржавого железа штампуют ржавые детали, собирают на ржавом конвеере. В итоге выезжает кучка ржавчины за ворота завода... а тут. Не мог он за 37 лет так сохраниться.
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169
Glassy Дмитрий Час назад
А зачем мне его продавать? Он вполне бодренький. Лет семь на нем проезжу, а там видно будет. Может куплю на автомате.
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2k
Vitamin 3 часа назад
"Судя по одометру, пробег составляет всего 70 миль"
Да не миль, а километров, и то, только потому что трос давно перетерся от ржавчины и спидометр не работает...
(или) А судя по питерским номерам, то перед отправкой ДядяВася из гаража открыл этот спидометр и просто в нули выставил пробег (колесики можно пальцами крутить, если ось со звёздочками приподнять), а что набежало - это банальная транспортировка своим ходом, там заехал/приехал/доехал...
Как то так, имхо)
А так ничего)) Как гряземес нормальная тачила))
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9k
Kostick 3 часа назад
а каким хреном питерские номера, явно не из 84 года.
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