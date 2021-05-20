37-летний советский УАЗ-469 выставили на продажу в США

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В штате Иллинойс на площадке «Cars and Bids» продают советский УАЗ-469 1984 года выпуска. Судя по одометру, пробег составляет всего 70 километров, однако состояние внедорожника вызывает много вопросов.
Пробег внедорожника составляет около 70 километров, но, судя по описанию, это не соответствует действительности. УАЗ-469 находится в Иллинойсе и на данный момент, несмотря на экзотичность для страны, оценён всего в 8200 долларов — около 600 тысяч рублей.
Внедорожник вывезли в США в прошлом году, но из какой именно страны — не уточняется. Продавец сообщает, что, несмотря на малый пробег, кузов и салон УАЗа имеют явные следы эксплуатации. К примеру, на кузове внедорожника заметны царапины, потёртости, вмятины и крепёжные отверстия от навесного оборудования, которое на данный момент удалено. В интерьере также видны множественные потёртости, а швы на обивке сидений местами разошлись.
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Помимо прочего, на некоторых наружных деталях внедорожника, на днище и в моторном отсеке имеются следы ржавчины, а мотор заводится только «на холодную».
В качестве достоинств УАЗа продавец приводит усиленную подвеску, буксировочные крюки на бамперах, съёмный мягкий верх, два топливных бака и уже завершённые работы по официальному оформлению автомобиля в стране.
УАЗ-469 оснащён 2,5-литровым мотором, развивающим 75 л.с. и 166 Нм крутящего момента, в паре с четырёхступенчатой «механикой» и двухступенчатой раздаточной коробкой.
Авторский пост
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Метки: авто автомир автомобили найдено на ebay уаз уаз 469
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Его цена в Америке меньше чем ведра болтов, купить его может только сердобольный и глупый эмигрант, делающий вид что тоскует по СССР.
Да не миль, а километров, и то, только потому что трос давно перетерся от ржавчины и спидометр не работает...
(или) А судя по питерским номерам, то перед отправкой ДядяВася из гаража открыл этот спидометр и просто в нули выставил пробег (колесики можно пальцами крутить, если ось со звёздочками приподнять), а что набежало - это банальная транспортировка своим ходом, там заехал/приехал/доехал...
Как то так, имхо)
А так ничего)) Как гряземес нормальная тачила))
Ну на новых точно работает, когда в армии пригоняли со складов, то показывало...))))