Электрический внедорожник MWM Spartan, созданный на базе российского УАЗ "Хантер", доступен для заказа в Европе

Важный момент — геометрическая проходимость и даже подключаемый полный привод с понижающей передачей остаются на уровне стандартного UAZ. Внешне отличить MWM Spartan EV от базовой версии модели довольно просто. У него серьезно модифицирована решетка радиатора. Стоит новинка недешево — 39 990 евро (3,45 миллиона рублей). Есть и праворульные варианты (MW Motors самостоятельно перекидывают руль).