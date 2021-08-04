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Электрический внедорожник MWM Spartan, созданный на базе российского УАЗ "Хантер", доступен для заказа в Европе

Электрический внедорожник MWM Spartan, созданный на базе российского УАЗ "Хантер", доступен для заказа в Европе (7 фото + 2 видео)

Автор:
04 августа 2021 15:04
Сообщество : Автомир
Метки: MWM Spartan   Spartan   авто   автомир   автомобили   внедорожник   уаз   электрокар   электромобиль   
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Чешская компания MW Motors, взяв за основу старый добрый российский УАЗ, запустила в производство полностью электрический Spartan. Электромод был анонсирован в начале 2020 года, но пандемия отложила запуск на рынок более чем на год.

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Метки: MWM Spartan   Spartan   авто   автомир   автомобили   внедорожник   уаз   электрокар   электромобиль   
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19  комментариев
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−15
Zlaja ptica 2 часа назад
Ну напихать батареи и электродвигатель можно куда угодно. Вопрос цены и смысла. Куда может уехать джип с дальностью хода 150 км по трассе? Он же на бездорожье за пол часа посадит батарею
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5k
Енот Потаскун 3 минуты назад
Нахера внедорожник на электродвигателе? Батарея в лесу сядет, пойдёшь в ближайшую деревню с ведром за электричеством?
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28k
LEPA 5 минут назад
Единственное,что было красивым и гармоничным в Хантере,это решётка радиатора! Какой ХУдожник закосячил новодел под Jeep?! Это же,как корове седло.
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505
Андрей Ы. 10 минут назад
Когда с разряженной батареей засядешь в говнах, елестричество из канистры в бак плехнёшь? Можно взять с собой генератор, так он бензиновый.
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1k
Карл Колбасов Полчаса назад
Годная новость. Буду ждать когда кресло водителя на унитаз заменят.
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22k
Юрьевич 2 часа назад
Молодцы!
А что? Есть старая, удачная, проверенная временем база на которую можно поставить что-то современное.
Ниву тоже можно электрической сделать.
Что нашим то мешает это в заводских условиях сделать?
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56
Роман Юрьевич 13 минут назад
мешает отсутствие спроса. так-то на вазе давным-давно, еще в самом начале 90 годов, сделали электромобили на водородных топливных ячейках, которые по сути покруче аккумуляторных: заправка занимает минуты в отличие от многочасовой зарядки.
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2k
Дмитрий 3 часа назад
Что-то подобное они уже делали ))
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