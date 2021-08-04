Электрический внедорожник MWM Spartan, созданный на базе российского УАЗ "Хантер", доступен для заказа в Европе

506
7
2
Чешская компания MW Motors, взяв за основу старый добрый российский УАЗ, запустила в производство полностью электрический Spartan. Электромод был анонсирован в начале 2020 года, но пандемия отложила запуск на рынок более чем на год.
Как уже сообщалось, MW Motors берет базовую версию UAZ, лишает его ДВС и устанавливает на место бензинового агрегата электродвигатель, развивает агрегат 163 л.с. и 600 Нм. Для машины доступны несколько вариантов тяговых батарей емкостью от 56 до 90 кВт·ч. Запас хода внедорожника составляет минимум 150 км.
Важный момент — геометрическая проходимость и даже подключаемый полный привод с понижающей передачей остаются на уровне стандартного UAZ. Внешне отличить MWM Spartan EV от базовой версии модели довольно просто. У него серьезно модифицирована решетка радиатора. Стоит новинка недешево — 39 990 евро (3,45 миллиона рублей). Есть и праворульные варианты (MW Motors самостоятельно перекидывают руль).
Среди опций есть цельнометалический кузов, блокировка заднего дифференциала, антикоррозийная обработка, дополнительный фонарь заднего хода.
Источник:
Ссылки по теме:
- Совсем недёшево: в Италии продают дизельный УАЗ
- Доработанный ржавый УАЗ-469 сфотографировали на парковке в Исландии
- Китайцы продают новые электромобили онлайн за 900 долларов
- Alpha Jax: электрический кроссовер-купе в ретро-стиле из Калифорнии
- Электрический прототип фургона Saab для служб доставки 1970-х годов
10
Понравилось10
Новости партнёров
А что? Есть старая, удачная, проверенная временем база на которую можно поставить что-то современное.
Ниву тоже можно электрической сделать.
Что нашим то мешает это в заводских условиях сделать?
А, во-вторых, вы много знаете людей которые на Ниве за 100 км от дома уезжают?