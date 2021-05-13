Совсем недёшево: в Италии продают дизельный УАЗ

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Популярный советский внедорожник УАЗ-469, который был произведен в Ульяновске в марте 1984 года и сейчас находится в городе Боволента на северо-востоке Италии, выставлен на продажу на онлайн-платформе AutoScout 24.
Продавец планирует выручить за машину 19 800 евро, что эквивалентно примерно 1,78 млн рублей по текущему курсу.
Как отмечает автор объявления, на продажу выставили специальную версию внедорожника c 4-цилиндровым дизелем и системой полного привода. Такие версии УАЗ-469 экспортировались и дооснащались в Италии. Отдача силового агрегата составляет 70 л.с. Тираж особой модификации внедорожника неизвестен. В СССР такие машины не продавались. Подобной доработкой занималось ателье братьев Марторелли.
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Напомним, производство внедорожника УАЗ-469 стартовало в конце 1972 года. В СССР частные лица не могли приобрести такую машину, она расходилась по военным организациям и колхозам.
Стандартный полноприводный внедорожник УАЗ-469 оснащался 2,5-литровым бензиновым мотором в сочетании с 4-ступенчатой КПП. Мощность двигателя составляет 75 л.с.
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Дерьмовый дизель вместо дерьмового атмосферника, и всё?
И за это почти два ляма?...
Так может это руки из задницы у кого-то другого растут, а не у Ульяновцев, а?!