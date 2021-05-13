FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 7884 поста • 720 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Совсем недёшево: в Италии продают дизельный УАЗ

Совсем недёшево: в Италии продают дизельный УАЗ (7 фото)

Автор:
13 мая 2021 08:50
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   внедорожник   найдено на ebay   уаз   уаз 469   
501
7
Популярный советский внедорожник УАЗ-469, который был произведен в Ульяновске в марте 1984 года и сейчас находится в городе Боволента на северо-востоке Италии, выставлен на продажу на онлайн-платформе AutoScout 24.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   автомир   автомобили   внедорожник   найдено на ebay   уаз   уаз 469   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
0
tutu 2 часа назад
ну и на хер он за такие деньги нужен?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
IPTV 10 минут назад
дилеры накрутили ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
469
vasilykopkov 37 минут назад
Чет не понял, в чем "особость" модификации.
Дерьмовый дизель вместо дерьмового атмосферника, и всё?
И за это почти два ляма?...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
154
Glassy vasilykopkov 36 минут назад
Так это же в Европе. Что вы так всполошились. У нас они по 40 тысяч на авито висят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
154
Glassy 39 минут назад
Погодите! Буквально недавно читал, что он сгнивает сразу после выезда из салона. А тут... мммм.
Так может это руки из задницы у кого-то другого растут, а не у Ульяновцев, а?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
roman-delisov 47 минут назад
В СССР частник мог владеть таким авто -- выкупить после списания. А с новья -- Нива, ничем не хуже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Красивая сказка для школьников, которая круче всех событий в мире Красивая сказка для школьников, которая круче всех событий в мире Willys Jeep Station Wagon Camper 1949 — да здравствует отдых на чистом воздухе Willys Jeep Station Wagon Camper 1949 — да здравствует отдых на чистом воздухе Доработанный ржавый УАЗ-469 сфотографировали на парковке в Исландии Доработанный ржавый УАЗ-469 сфотографировали на парковке в Исландии 50-летний внедорожник Toyota превратили в монстр-трак с подходящим прицепом 50-летний внедорожник Toyota превратили в монстр-трак с подходящим прицепом Взгляните на универсал Mercedes-Benz с пробегом миллион с лишним километров, который сейчас можно купить Взгляните на универсал Mercedes-Benz с пробегом миллион с лишним километров, который сейчас... Как новенький: отреставрированный Fiat Dino Coupe 1967 от Bertone Как новенький: отреставрированный Fiat Dino Coupe 1967 от Bertone
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

328231



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Француз показал свой вариант противоугонного устройства для скутера
1
58
Француз показал свой вариант противоугонного устройства для скутера
20 интересных и загадочных исторических снимков, требующих пояснения
2
104
20 интересных и загадочных исторических снимков, требующих пояснения
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Для чего нужны здания, у которых есть только фасады
1
24
Для чего нужны здания, у которых есть только фасады
"Броманс": придумали слово для крепкой мужской дружбы
1
35
"Броманс": придумали слово для крепкой мужской дружбы
Красивая сказка для школьников, которая круче всех событий в мире
Красивая сказка для школьников, которая круче всех событий в мире
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Что случится если экономить на резине
1
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#кино#красота#природа#знаменитости#факты#дтп#школа#шоу бизнес
#интересно#интересное#люди#казань#в мире#картинки#автомир#прикольные#приколы#Россия
#Юмор#животные#прикол#сша#автомобили#СССР#подборка#актеры#фотографии#аварии

На что жалуетесь?

Вернуться