Совсем недёшево: в Италии продают дизельный УАЗ

Популярный советский внедорожник УАЗ-469, который был произведен в Ульяновске в марте 1984 года и сейчас находится в городе Боволента на северо-востоке Италии, выставлен на продажу на онлайн-платформе AutoScout 24.

0 Источник: Продавец планирует выручить за машину 19 800 евро, что эквивалентно примерно 1,78 млн рублей по текущему курсу.

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0 Источник: Напомним, производство внедорожника УАЗ-469 стартовало в конце 1972 года. В СССР частные лица не могли приобрести такую машину, она расходилась по военным организациям и колхозам.

0 Источник: Стандартный полноприводный внедорожник УАЗ-469 оснащался 2,5-литровым бензиновым мотором в сочетании с 4-ступенчатой КПП. Мощность двигателя составляет 75 л.с.

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