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Буханочка, ты ли это? Пост лютого преображения автомобиля

Буханочка, ты ли это? Пост лютого преображения автомобиля (21 фото)

Автор:
14 октября 2021 10:41
Сообщество : Автомир
Метки: УАЗ-452   автотюнинг   буханка   концепты авто   трансформации автомобиля   тюнинг   тюнинг Буханки   
1738
21
Буханка - это не автомобиль, а целый символ эпохи. Простой до безобразия и каждый раз разный концепт автомобиля. Такое чувство, что каждая Буханка из этой подборки обладает своей душой.
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Метки: УАЗ-452   автотюнинг   буханка   концепты авто   трансформации автомобиля   тюнинг   тюнинг Буханки   
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6  комментариев
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1k
Matrix Час назад
на счёт освещения - брехня лютейшая. всегда там стояли плафоны и свет работал.
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116
sapsanbosh 20 минут назад
Больше всего понравились две "буханки": на гусеницах и с рязанскими номерами камуфлированная. СУПЕР! Наши люди круче всех!
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1k
Hallo FreeSpace 56 минут назад
Реально люто ...
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224
KUZ,MA 57 минут назад
Буханка+ трактор= бухатор
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3k
Виктор Час назад
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721
Nick Час назад
Центр тяжести высокий
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