Буханочка, ты ли это? Пост лютого преображения автомобиля

Буханка - это не автомобиль, а целый символ эпохи. Простой до безобразия и каждый раз разный концепт автомобиля. Такое чувство, что каждая Буханка из этой подборки обладает своей душой.

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2. Что будет, если объединить трактор и буханочку? 0 Источник:

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3. Видимо, готовятся к зомбиапокалипсису 0 Источник:

4. Речные Буханки 0 Источник:

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7. Бигфуты на базе Буханки 0 Источник:

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10. Низкий таз радует глаз 0 Источник:

11. Самая чёткая Буханка 0 Источник:

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13. WTF? 0 Источник:

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15. Когда мечтал стать дальнобоём 0 Источник:

16. Всепролазная Буханка 0 Источник:

17. Ещё один пример вездехода 0 Источник:

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19. Эффектно, но непонятно зачем 0 Источник:

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