Буханочка, ты ли это? Пост лютого преображения автомобиля

1738
21
Буханка - это не автомобиль, а целый символ эпохи. Простой до безобразия и каждый раз разный концепт автомобиля. Такое чувство, что каждая Буханка из этой подборки обладает своей душой.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Уникальный Chevrolet Caprice 1989 года выпуска в стиле Халка
- 500 «сил» под капотом: американец сделал из старого ВАЗ-2105 турбомонстра
- Ford Mustang в стиле блокбастера «Аватар» победил на тюнинг-шоу в Дубае
- Сумасшедший багги: Mazda MX-5 с полным приводом и двигателем от Subaru
- Уникальный «золотой» Nissan GT-R с узорами на кузове продается в Дубае
42
Понравилось42
Новости партнёров